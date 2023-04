Elképesztő, mennyi problémás élelmiszert találtak

29 figyelmeztetést, valamint 208 – összesen nagyjából 16,4 millió forintnyi – bírságot szabott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a tavaszi – március 14-étől április 10-éig tartó élelmiszerláncellenőrzési sorozata alatt. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a szezonális ellenőrzés vegyes eredményeket hozott – írta meg oldalán a Nébih az Agrárminisztérium (AM) Sajtóiroda közlésére hivatkozva.

A tavaszi ellenőrzéssorozatot dr. Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára rendelte el, az akció lebonyolításáért pedig a Nébih felelt. Az ellenőrzéseket a Nébih és a járási hivatalok szakemberei végezték.

A húsvéti fogások álltak a fókuszban

A húsvét környékére szervezett vizsgálatok az ünnepi étkezési hagyományokat is figyelembe vették, ezért többnyire a füstölt húskészítményekre, a tojásokra, a hidegkonyhai készítményekre, az édesipari termékekre, a zöldségekre és gyümölcsökre, valamint az alkoholos italokra fókuszáltak. A vizsgálatok a tájékoztatás szerint az előállítás, a forgalmazás és a vendéglátás területeire egyaránt kiterjedtek.

Kevesebb volt a higiéniai probléma, mint tavaly

Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó létesítményekkel kapcsolatban 19 alkalommal a tevékenység korlátozása mellett döntöttek, mégpedig a feltárt hiányosságok és szabálytalanságok miatt. Az ellenőrök leginkább higiéniai hiányosságokat tártak fel, ám ennek ellenére elmondható, hogy az ilyen jellegű problémák száma a tavalyi évhez képes csökkent. Ugyanakkor több terméket kellett kivonni a forgalomból a magyar fogyasztók védelme érdekében.

Megduplázódott a problémás termékek száma

Az ellenőrök összesen 12 474 hazai és külföldi élelmiszert vizsgáltak. A leginkább a fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idő lejárta, valamint a nyomon követés és a jelölés kapcsán merültek fel problémák. Az szakemberek 2022-höz képest duplaannyi, összesen 11,6 tonnányi terméket vontak ki a forgalomból annak érdekében, hogy a magyar fogyasztók kizárólag biztonságos élelmiszerekkel találkozhassanak a kereskedelemben. A problémás élelmiszerek összértéke a 7 millió forintot is meghaladta.

