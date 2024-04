Ünnepek utáni túlevés tünetek? Sok esetben nem ilyen egyszerű a helyzet

Az akut és krónikus hasnyálmirigy-gyulladás fő tünete a fájdalom a has felső részében, amely átterjedhet a hátra is. A betegség általában valamilyen fájdalommal kezdődik, amely a has felső részén jelentkezhet és néha átterjed a hátra is. A tünetek lehetnek enyhe vagy súlyos jellegűek és több napig is eltarthatnak. De láz, hányinger és hányás, gyors szívverés, duzzadt vagy érzékeny has is előfordulhat, amely a kezdeti fájdalmat csak felerősíti. Az akut hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedők általában súlyosan betegnek tűnnek és úgy is érzik magukat.

A tünetek lehetnek enyhe vagy súlyos jellegűek egyaránt Fotó: Getty Images

Érdemes komolyan venni a tüneteket és orvoshoz fordulni, ugyanis az állapot könnyen krónikussá fajulhat. Különösen, ha a kezdeti fájdalom súlyosbodik, és további tünetek jelentkeznek (gyors szívverés, légszomj, a bőr vagy a szemfehérje sárgás elszíneződése például), ugyanis ezek súlyos fertőzésre utalhatnak, illetve a hasnyálmirigy, az epehólyag vagy az epe- és hasnyálmirigy-csatorna elzáródása.



A jelentős alkoholfogyasztás egyértelműen a hasnyálmirigy-gyulladás egyik kiváltó oka. Az alkohol mérgező melléktermékei, gyulladásos reakciót váltanak ki a hasnyálmirigyben, és vélhetően kémiailag aktiválják a hasnyálmirigyben lévő emésztőenzimeket.



Korábbi cikkünkben leírtuk, hogy a betegség diagnózisához általában elegendőek a laboratóriumi vizsgálatok, (például az Alfa-Amiláz) de fontos azt is tudni, hogy a tünetek jelentkezését megelőzően nagy mennyiségű alkoholt, esetleg zsíros, nehéz ételeket is fogyasztott-e a beteg. Ha a laboratóriumi értékek legalább háromszor magasabbak a normálisnál, az orvos egyértelműen gyulladásra utaló eredményként értékeli. A diagnózist ezenkívül megerősíthetik képalkotó vizsgálatokkal, így hasi ultrahang, CT vagy MRI segítségével.



Mind az akut, mind a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás leggyakoribb okai lehetnek az epekő jelenléte, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, a hasnyálmirigy genetikai rendellenességei (például a cisztás fibrózis) és néhány gyógyszer is.



A hasnyálmirigy-gyulladások nem minden esetben előzhetők meg, de az alkoholfogyasztás tudatos csökkentésével mindenképp jelentősen csökkenthető a kockázat. A koleszterinszint emelkedettsége a másik vezető ok, és ennek kezelésével az epekő kialakulásának kockázatát is csökkenthetjük. A gyulladás újbóli előfordulásának esélyét csökkentheti a dohányzás és az alkohol teljes elhagyása. Ezenkívül műtéti megoldásként az epehólyag eltávolítása is szóba jöhet, amennyiben epekő okozta a gyulladást.