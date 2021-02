Mi okozza az éjszakai köhögést?

Ne bagatellizáljuk el a tüneteket!

A köhögés során a légutak a benne levő gyulladásos váladéktól, oda került idegen anyagoktól, portól, gázoktól igyekszik megszabadulni, ezért gyakran jelentkezik légúti fertőzések kísérő tüneteként, akár afertőzéslezajlását követő hetekben is - magyarázza a sokszor zavaró tünet előnyeit dr. Hidvégi Edit tüdőgyógyász. Bizonyos esetekben súlyosabb betegségek - bronchitis, tüdőgyulladás, COPD, tüdőrák, vagyasztma- kezdeti tünete is lehet, így jelentőségét semmiképp sem szabad lebecsülni.

Elhúzódó köhögéses panaszokkal - vagy ha egyéb tünet, például magaslázis társul mellé - mindenképp forduljunk orvoshoz, a kezelés ezután a diagnózis függvényében folytatódhat. Az éjszaka jelentkező köhögés hátterében, kiváltó tényezőként az alábbi panaszok is felmerülhetnek: hátsó garatfali csorgás, reflux, allergia, asztma, vérnyomás csökkentő készítmények szedése, dohányzás.

Az éjszakai köhögés egyéb lehetséges okai

Reflux esetén, fekvő helyzetben a gyomorsav könnyen visszajut a nyelőcsőbe, vagy egészen a garatig, ahol így köhögést idézhet elő. Légúti fertőzés, krónikus orrmelléküreg-gyulladás következtében jelentkezhet hátsó garatfali csorgás: az orrváladék a garat felé távozik, ezáltal köhögésre ingerli a beteget. Az éjszaka folyamán jelentkező köhögésnél mérlegelni kell az allergia lehetőségét is, ilyen esetben leggyakrabban háziporatka, vagy a lakásban tartott háziállat által okozott tünetekre gondolunk - mondja a szakértő.

Éjszakai köhögést többféle betegség is okozhat

Az elhúzódó köhögés az asztma első tünete is lehet, ezért vizsgálatokkal ezt is érdemes kizárni. ACE-gátlók - a vérnyomáscsökkentők egy csoportja - szedése is okozhatja a panaszokat, ilyen esetben érdemes a kezelőorvossal konzultálni a gyógyszer cseréjéről. A fentieken kívül a dohányzás - akár passzív formában is - hozzájárulhat a tünetek megjelenéséhez.

Praktikák köhögés ellen

Az éjszaka jelentkező köhögést megszűnését - a szakorvos által javasolt gyógykezelés mellett - segíthetjük még az ágy fejrészének megemelésével is. A köhögés gyakori kiváltó oka a fűtési szezonban jellemző száraz szobalevegő, melynek ellensúlyozására fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk. Ha a köhögést valóban a száraz levegő okozza, érdemes párásító készüléket beszerezni. A lakás levegőjének ideális páratartalma 40-60 százalék között mozog. Ennél magasabb páratartalom sem egészséges, a penészgomba és a háziporatka elszaporodásához is kedvező életfeltételeket teremt. Alváshoz ideális, ha a szoba hőmérséklete nem magasabb, mint 20 fok.

Hátsó garatfali csorgás esetén hasznos lehet sós vizes orrmosó használata, az e célra kifejlesztett termékkel, melynek segítségével az orrüregek átmoshatók, a gyógyulás folyamata felgyorsítható. A rég bevált praktikákról se feledkezzünk el, a mézes gyömbér, kakukkfű, hársfatea, vagy köhögés elleni cukor is hatékony segítség lehet. A sós vízzel történő gargalizálás úgyszintén, mely a betegek többségénél nagyszerűen beválik a tünetek csillapítására.

Forrás: Tüdőközpont