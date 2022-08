Köhögés evés után? Ez okozhatja

A köhögés szervezetünk egy védekezési eszköze arra, hogy megtisztítsa a légutakat. Általában valamilyen irritáló anyag jelenléte váltja ki a torokban vagy az alsóbb légutakban. A torok egy pillanatra bezárul, a mellkasban megnő a légnyomás, és amikor a gégefő kinyílik, egy adag levegő áramlik ki, magával sodorva az esetleges nyálkát vagy irritáló anyagot - írja a menshealth.com. A köhögés során akár 110 kilométer/óra sebességű légáramlás is kialakulhat.

Az evés utáni köhögés akárrefluxtünete is lehet. Fotó: Getty Images

Ha ez minden étkezés után megtörténik, akkor lehet, hogy reflux áll a háttérben, és a gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe. Súlyosabb reflux esetén a köhögést a szegycsont mögötti nyomás, égő érzés, illetve a szájban érzett kellemetlen, savanyú íz is kísérheti. Jelentkezhetnek még olyan tünetek is, mint a krónikus torokfájás, a nyálka felhalmozódása a torokban, illetve az állandó torokköszörülés.

Súlyos egészségügyi következmények

A refluxszal járó köhögés kiváltó oka, hogy ilyenkor a torok védekező mechanizmusai nem indulnak be időben, ezért nem tudják megakadályozni, hogy az étel vagy a folyadék a megfelelő módon jusson a gyomorba. Emellett a torok nagyon érzékeny lehet a reflux vagy az egyéb irritáció miatt, és a köhögési inger még egy egyszerű nyelés során is jelentkezhet. A kezeletlen refluxnak hosszú távon súlyos egészségügyi következményei is lehetnek a köhögés és a gyomorégés mellett, hiszen egy idő után a tüdő is érintetté válhat, és krónikus hörghurut vagy tüdőgyulladás alakulhat ki.

Hogyan kezelhető a gyomorégés ?

Ha a köhögés tartóssá válik, esetleg súlyosbodik is, és érezhetően a torok egy bizonyos részéből ered, akkor érdemes lehet orvoshoz fordulni a problémával. Így kizárhatók az esetleges komolyabb egészségügyi problémák, mint például a tüdőrák. Ha pedig a reflux a kiváltó ok, akkor együnk lassan, rágjunk meg minden falatot, és inkább együnk gyakrabban kisebb adagokat, mint egyszerre sokat. Evés után közvetlenül ne feküdjünk le, alváshoz pedig párnával polcoljuk fel a fejünket. Érdemes kerülni a szénsavas üdítőket, kávét, paradicsomos, savas, túl fűszeres ételeket, amelyek súlyosbíthatják a refluxot. Szükség esetén pedig a probléma gyógyszerrel is kezelhető.