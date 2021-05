Ihatunk teát és a kávét, ha refluxunk van?

Kutatások szerint bizonyos ételek és italok felerősíthetik arefluxtüneteit. Ilyenek a citrusfélék, a csokoládé, a hagyma, a zsíros ételek, a fokhagyma, a borsmenta és fodormenta, a csípős, fűszeres ételek, az alkohol és a koffeintartalmú élelmiszerek is. A teában és a kávéban is van koffein - de hogyan hatnak ezek pontosan a refluxra? A health.com cikkében ennek jártak utána.

Ihat teát az, akinek refluxa van? Fotó: Getty Images

A kávénál számít a pörkölés és a hígítás

A koffeint azért tartják számon a reflux lehetséges súlyosbodását okozó összetevőként, mert ellazíthatja a nyelőcső alsó záróizmát, ezáltal megkönnyítve a gyomortartalom visszaáramlását a nyelőcsőbe. Valójában azonban nincsenek olyan nagy, általános érvényű bizonyítékokat felmutató tanulmányok, amelyek azt igazolnák, hogy a kávé, illetve a koffein kiiktatása az étrendből egészen biztosan enyhítené a tüneteket - legalábbis a Gastroenterology and Hepatology útmutatása szerint. Ami viszont biztos, az az, hogy sok minden függ az egyéni adottságoktól és érzékenységtől.

Ráadásul a kávéfajták koffeintartalma is változhat pörköléstől függően, illetve attól függően, hogy milyen esetleges hígításban fogyasztjuk a kávénkat. A világosabb pörkölésű kávéknak magasabb a koffeintartalma, így ezek helyett érdemes sötétebb pörkölésűeket kipróbálni, ha valaki refluxra hajlamos.

Nem egyértelmű a helyzet a teánál sem

A teafogyasztás és a reflux kapcsolatával hasonlóan vitatott a helyzet. A teában nemcsak koffein található, hanem más komponensek is. Minél inkább feldolgozott egy tea, vagy teás termék, általában annál több benne a koffein, illetve a fekete tealevelekben több a koffein, mint a zöldekben. A tea elkészítési módja is befolyásolja a tealevelekből készült ital koffeintartalmát. Minél hosszabb ideig áznak a levelek, annál magasabb lesz az ital koffeintartalma. Nehéz megmondani, hogy ha valakinek a refluxa súlyosbodik a teától, az a benne lévő koffein, vagy esetleg az egyéb komponensek hatása. Attól, hogy koffeinmentes gyógyteát iszunk, még hatással lehet a refluxunkra, mivel a mentateák is okozhatnak gyomorégést, refluxot egyeseknél. Éppen ezért a reflux, illetve a kávé- és teafogyasztás kapcsolata nagyban függ az egyéni toleranciától.