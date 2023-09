A betegség, amelyet álarcos fojtogatónak neveznek

Míg a legtöbb ember a reflux hallatán súlyos gyomorégésre asszociál, valójában akkor beszélhetünk erről a betegségről, amikor a gyomorsav a záróizmon keresztül eléri a nyelőcső alsó részét és annak nyálkahártyáját, majd ott egy bizonyos időtartamon túl tartózkodik. „Mindenkinél előfordul, hogy a gyomorsav feljön a nyelőcsőbe. Éppen ezért csak akkor beszélhetünk betegségről, ha ez meghalad egy bizonyos mértéket, vagy ha a nyelőcső nyálkahártyája túlérzékeny a savra” – mutatott rá prof. dr. Madácsy László gasztroenterológus szakorvos, az Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum vezetője.

Egyre többeket és egyre fiatalabb korosztályoka érint napjainkban a reflux. Fotó: Getty Images

A társadalom által leginkább ismert gyomorégésen kívül a betegség számos más, szerteágazó tünettel rendelkezik, mint például a szúró, nyomó érzés a gyomorszáj tetejénél, vagy a nem szíveredetű, de infarktusra emlékeztető mellkasi fájdalom. Továbbá gyakori az asztmára is jellemző köhögés és a krónikus hörgőgyulladásnál is fellépő krákogás. Súlyosabb esetben a sav alvás alatt is feljut a nyelőcsövön keresztül, ezzel fogeróziót, fogágybetegséget és rekedtséget okozva. Ezen széles körű panaszok miatt a refluxot álarcos fojtogatónak is nevezik.

Mi áll a háttérben?

Mint minden betegségnél, a reflux hátterében is állhat örökletesen megváltozott anatómiai helyzet, például gyengébb gyomorszáj vagy záróizomzat. Azonban a drasztikusan átalakult életvitelünk, felgyorsult mindennapjaink, egészségtelen életmódunk és táplálkozásunk durva refluxhoz is vezethet. Míg régen minőségi ételeket fogyasztottak az emberek, manapság a boltokban megvásárolható termékek is végig mennek az élelmiszeripar robotikus változásain.

További kiemelkedő tényező a stressz. „Az életünk egyre stresszesebb. Az idegbaj növeli a gyomorsavszintet, melynek hatására az alsó nyelőcső záróizom ellazul. Ha a stresszt nem tudjuk kiiktatni a mindennapjainkból, akkor semmilyen kezelés nem fog hatni, ennek a csökkentésére kell törekednünk” – hívta fel a figyelmet Madácsy doktor, megjegyezve, hogy az olyan ételek és italok fogyasztása, mint a csokoládé, kóla, alkohol és kávé, drámaian növeli a refluxos tünetekkel küzdők arányát.

Házi praktikák helyett orvosi kezelés

„A szódabikarbóna meggyógyítja a refluxot” – sokak számára ismerős mondat lehet szüleinktől, nagyszüleinktől. Pedig nem, az orvosi kivizsgálás elengedhetetlen a megfelelő kezeléshez, amely egy néhány hetes refluxellenes gyógyszeres kúrával kezdődik. Ha ennek hatására elmúlnak a tünetek, bizonyítható a betegség megléte.

„Hazánkban már szintén elérhető a mágnessel kiegészített kapszulaendoszkópia, mellyel nemcsak a gyomrot tudják az orvosok vizsgálni, de a nyelőcsőben is meg tudják állítani azt. Ennek segítségével további rendellenességek is észlelhetők, mint például az esetleges felmaródások vagy a rekeszsérv. 55 év felett azonban mindenképpen meg kell tükrözni a beteget, amire már több gyors, akár negyedóra alatt elvégezhető művelet is elérhető. Noha elmondható, hogy globális szinten a társadalom nagy részénél romlik a szűrővizsgálatokon való részvételi hajlam, fontos kiemelni, hogy napjainkban orvosi segítséggel, radikális életmódváltoztatással és a stressz csökkentésével a reflux gyógyítható betegség” – mondja prof. dr. Madácsy László.