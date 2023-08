A felhőzet egyre nagyobb területen szakadozik, a gyenge, időszakos eső is nagyrészt megszűnik, majd főként a Dunántúl fölé sodródhatnak záporok, délnyugaton az ég is megdörrenhet. A nyugatias szél nagy területen lesz erős, helyenként (zivataroktól függetlenül) viharos széllökések is lehetnek. Késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő. Még mindig a hideg fronthatás az uralkodó, sokan tapasztalhatnak emiatt fejfájást, migrént.