Van kapcsolat a fogyás és székletürítés között?

Ha néhány nap székrekedés után végre sikerül elmennünk vécére, akkor azt érezhetjük, hogy több kilótól szabadultunk meg. Ilyenkor elmúlik a puffadás, a ruháinkat is kevésbé érezzük szűknek - de ez azért van, mert már nem vagyunk felfúvódva, nem azért, mert fogytunk. A fogyókúrázóknak azt szokták javasolni, hogy minden reggel ugyanabban az időben mérjék magukat, lehetőleg minél kevesebb ruhában. Ilyenkor, ha előtte sikerült vécére menniük, kicsit valóban kevesebbet mutathat a mérleg, de a különbség nem lesz igazán számottevő ellenkező esetben sem.

A székrekedés tünet, nem betegség. Ha biztonságos és hosszú távon hatásos enyhülést szeretnénk rá találni, akkor nem szükséges tovább keresgélni, mint a fűszeres polcain. Élelmiszerek és növényi alapú rostos termékek százai kaphatók, hogy enyhítsék a székrekedést - bővebben erről az alábbi cikkünkben írtunk!

Segít a rostdús étkezés

A székletürítés és a fogyás között azért van némi kapcsolat. A rostokban gazdag étrend hatására gyakrabban fogunk vécére járni, és az emésztésünk is jobban fog működni. Az pedig régóta ismert tény, hogy a rostban gazdag táplálkozás segíthet a fogyásban, de nem az előbbiek miatt. Sokkal inkább azért, mert a rostos ételek jobban telítenek, így hosszabb időre csillapítják az étvágyat, ráadásul az anyagcserét is támogatják. A sok rost akadályozza a székrekedést, nem engedi, hogy az elfogyasztott étel megrekedjen a belekben. Így aztán a székrekedést, illetve az ezzel járó puffadást, gázképződést is segít megakadályozni.

A rostban gazdag étrend emellett segít bizonyos rákfajták megelőzésében, illetve a vércukorszint és a koleszterinszint szabályozásában is. Ráadásul a legtöbb rost a zöldségekben, a gyümölcsökben és a gabonafélékben található - ezek közül mindben sok a vitamin, az ásványi anyag, ráadásul néhányuknak igen alacsony a kalóriatartalma. Éppen ezért nagyszerű elemei lehetnek egy súlycsökkentő étrendnek, főleg, ha nagyrészt ezeket fogyasztjuk. Minden főétkezésnél együnk rostot - a nők számára az ajánlott napi bevitel mennyisége 25-30 gramm. A reggeli lehet például bogyós gyümölcs görög joghurttal, ebédre és vacsorára pedig köretként mindig fogyasszunk egy nagy adag salátát, párolt zöldséget. Így nem csak az emésztésünk lesz jobb, de fogyni is fogunk.

Forrás: womenshealthmag.com