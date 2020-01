Pajzsmirigy-alulműködéssel így lehet fogyni

A pajzsmirigy-alulműködés a többi között az anyagcserére is hatással van: lelassítja azt, így egyenes út vezet a súlygyarapodáshoz. Mit tehetünk, hogy ez mégse így történjen? A health24-nek nyilatkozó endokrinológus, dr. Elizabeth Pearce szerint mindig egy szakorvos felkeresése és a helyes diagnózis felállítása legyen az első lépés.

Mi utalhat pajzsmirigy-alulműködésre?

Ha látszólag ok nélkül felszedtünk néhány kilót, emellett fáradtnak érezzük magunkat, bőrünk kiszáradt, székrekedésünk van és évszaktól függetlenül érzékenyebbé válunk a hidegre, akkor érdemes egy endokrinológust felkeresni. Vérvizsgálattal könnyen megállapítható, ha alacsony a TSH-hormonszintünk. Ilyen esetekben hormonpótlásra lehet szükség, ez azonban nem elég ahhoz, hogy megszabaduljunk a plusz kilóktól.

Pajzsmirigyzavarral nehéz lefogyni, de nem lehetetlen. Fotó: iStock

Mit tehetünk a fogyás érdekében?

Ezeket ne egye, ha pajzsmirigy-alulműködése van - kattintson!

Nagyon fontos, hogy erősítő edzéseket végezzünk. Még a kutatók sem tudják, miért befolyásolja a pajzsmirigyhormon az izmok működését, de tény, hogy az alulműködésben szenvedőknek még gyógyszerszedés mellett is többet kell dolgozniuk az izomépítésért és az izmok megőrzéséért, mint egészséges társaiknak. A kemény munka azonban meghozza gyümölcsét, ugyanis akik jelentősebb izomzatot tudnak építeni, azoknál a zsírégetés is hatékonyabban fog menni.

A szakértők heti két-háromszor egyórás erősítő edzést javasolnak, ami során minden izomcsoportot érdemes rendesen átmozgatni. Ehhez válasszunk olyan súlyokat, amelyekkel meg tudunk csinálni 8-12 ismétlést minden gyakorlatból. Az erősítő edzéseket egészítsük ki heti ötször 30-60 perc kardióedzéssel. Ez lehet gyors séta, kocogás, biciklizés - a lényeg, hogy alaposan megdolgoztassuk a szívünket.

Végül, de nem utolsósorban az étkezésünket is formáljuk át: kövessünk fehérjében gazdag étrendet. Azt, hogy mennyi proteinre van szükségünk, a következőképpen számolhatjuk ki: testsúlyunkat szorozzuk be 1,2-vel és 1,5-tel is. Így megkapjuk, nagyjából hány gramm fehérjét kellene naponta fogyasztanunk. Például egy 60 kilós nőnek napi 70-90 gramm között lenne az ideális proteinbevitele.