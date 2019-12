A biztos fogyáshoz ez kell

Testsúlyunk csökkentése diétázás nélkül? Michael Greger orvos-író szerint nem képtelenség. A "Hogyan ne diétázzunk" című könyv szerzője ugyanis azt írja, hogy igenis leadhatjuk felesleges kilóinkat pusztán azáltal, hogy egy kicsit megreformáljuk az étkezéseinket. Ha a következő szokások mindegyikét alkalmazzuk reggelinél, ebédnél és vacsoránál, nem marad el a siker. Lássuk a szakértő tanácsait!

A folyadékok varázsereje

Ahhoz, hogy a tippjek működjenek, a szakember mindenekelőtt azt javasolja, hogy térjünk át adalékanyagokat nem tartalmazó ételekre, és fogyasszunk rengeteg zöld színű zöldséget, babot, diót, teljes kiőrlésű gabonát és bogyós gyümölcsöt. Ezeket az egészséges ételeket pedig kísérje a nap folyamán elegendő mennyiségű víz is, ez az egyszerű ital ugyanis az egyik legnagyszerűbb anyagcsere-pörgető.

Az orvos szerint napi négy nagy pohár víz akár száz kalória elégetéséhez is hozzájárulhat. Ha pedig hideg vizet iszunk, az még jobb. Testünknek ugyanis ilyenkor még többet kell dolgoznia, hiszen fel is kell melegítenie a folyadékot testhőmérsékletűre. A víz a teltségérzet kialakulását is elősegíti, ezért a szakértő azt tanácsolja, hogy evés előtt is igyunk meg két pohár vizet - így biztos, hogy kevesebb ételt fogunk kívánni.

A másik csodatévő folyadék az almaecet. A doktor szerint ha ebből két evőkanálnyit fogyasztunk minden étkezéshez - akár salátaöntet gyanánt -, az segíthet egyensúlyban tartani a vércukorszintünket. Ezáltal hozzájárulhat, hogy ne kívánjuk meg a szokásos délutáni desszertünket.

Így étkezzünk, ha fogyni akarunk

A kalóriacsökkentés jegyében sokan elhagyják az előételt, és csak egy főételt választanak ebédre vagy vacsorára. A szakember azonban - korábbi kutatásokra hivatkozva - azt mondja, kevesebb elfogyasztott kalóriát eredményez, ha igent mondunk az előételre. A titok mindössze annyi, hogy okosan kell választani. Egy régebbi tanulmány szerint egy egyszerű, öntetektől mentes, magas víztartalmú zöldségekből készült saláta 200 kalóriával, egy alma pedig akár 300 kalóriával is csökkentheti a főétellel bevitt kalóriák számát. Válasszunk hát bátran egy salátát vagy levest, de ajánlott elkerülni az önteteket, a sajtot és levesek közül a krémleveseket - ezek helyett együnk inkább egy kis csészényi egyszerű zöldséglevest.

Az orvos további javaslata, hogy képernyőmentesen étkezzünk. A kutatások ugyanis bebizonyították, hogy többet eszünk, ha valami eltereli a figyelmünket az evésről. Egy tanulmány szerint azok, akik tévézés közben esznek pizzát, átlagosan egy szelettel többet fogyasztanak el, mint azok, akik nem a tévé előtt étkeznek. Egy másik kutatás szerint pedig akár 77 százalékkal több jégkrémet fogyasztunk el, ha evés közben rádiót hallgatunk, mint azok, akik csendben kanalaznak.

A szakember szerint a legtöbben még egy hibát elkövetünk - és észre sem vesszük. Elfoglaltak vagyunk, folyton rohanunk, így az evésre sem szánunk elég időt. Pedig főétkezésenként 20 perc lenne az ideális. Ha ennyit ki tudunk faragni a napunkból a főétkezésekre, akkor lefaraghatunk a csípőméretünkből is - mondja az orvos. Ha a megszokás miatt nem tudunk lassan enni, próbáljunk kisebb falatokat bekapni, azokat tovább rágni, illetve szedjünk olyan ételt a tányérunkra, amit alapvetően tovább tart elfogyasztani, például egy adag krumplipürét fasírttal.

