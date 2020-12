Valószínűleg végig sem gondoljuk, hogy az alapos rágás a jó emésztés alapfeltétele, illetve az első lépés, amivel megkönnyítjük a táplálék útját a tápcsatornán. Hogy miért? 8 indokot tudunk, hogy miért érdemes akár 30-szor is megrágni minden falatot.

A szájban dől el Figyeljük meg szervezetünk jelzéseit néhány nappal azután, hogy ételeink aprítására tudatosan kezdtünk el ügyelni! Ne lepődjünk meg, ha az eddig leküzdhetetlen puffadásnak, hasmenésnek immár gyógyszer nélkül is búcsút mondhatunk, esetleg leadunk néhány felesleges kilót, és a bélműködésünk is helyreáll. Hiába, az emésztés a szájüregben kezdődik!

3. Ha az ételt nem rágjuk meg, az energia nem hasznosul belőle megfelelően. Az emésztőnedvek ugyanis nem "férnek" hozzá, emiatt erjedés és rothadás indulhat meg a tápcsatornában, annak pedig jól ismert következménye a puffadás és a gyomorsav túltengése, kellemetlen hasfájás kíséretében. 4. A falat szájba kerülése a gyomornedvek kiválasztására is hatással van. Serkenti a vékonybél és a hasnyálmirigy működését, a máj pedig több epesavat termel. A vastagbél munkáját is nagyban megkönnyíti, ha nyelés előtt többet rágódunk egy falaton: a bél perisztaltikus mozgásait ugyanis szintén a rágás váltja ki.

Kedves Doktornő/Doktor Úr! A panaszaim egy éve kezdődtek, egy antibiotikum kúrát követően, gyakorta megjelenő hasi fájdalommal. Ultrahang és gyomor tükrözést követően azt mondtak, hogy gyulladás, és savam van. Ezt teával és savcsökkentőkkel kezeltették. Nem sokkal ezt követően (lehetséges, hogy számít: stresszes munkakörbe léptem ebben az időszakban) a hasi fájdalmaim kellemesen enyhültek, ámbár inkább csak átvándoroltak alhasi tájékra. Lassan fél éve, olykor erősödő alhasi szúró fájdalmaim vannak, ez legtöbbször inkább diszkomfort érzés, mintsem fájdalom (puffadásszerű, kissé feszítő, szúró, zavaró). Egy második ultrahangos vizsgálat átlagos prosztata cisztát fedett fel, viszont vizeléskor nincsenek fájdalmaim és a vizeletminta laboreredménye sem uralt semmire. (MR-vizsgálatra várok ezzel kapcsolatban, egyéb teendőm egyenlőre nincs.) Ezen felül ez esetben is elmondták, hogy az gyomor, és ha emlékeim nem csalnak, akkor a belek is gyulladtak, valamint a pajzsmirigy enyhén duzzadt. Jelenleg ételallergia tesztre várok. Közérzetem rossz, és az aggodalmamnak tudom be azt is, hogy rányomja bélyegét a mindennapokra, lefáraszt, úgy érzem leszívja az energiámat. (Nem fogyok, normális az étvágyam, és a székletem is viszonylag rendszeres, nem véres - tesztelve.) Várom véleményét tisztelettel. P.Sz.

Kedves P. Sz.! Az antibiotikum tönkretehette a normális bélflóráját, ennek pótlása probiotikummal tanácsos lenne. A refluxos tünetek és a haspuffadás felvetik egy fertőzés, vagy cukor felszívódási zavar lehetőségét. Ha a tünetek 2 héten...