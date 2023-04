A lány akkor került szoros kapcsolatba az étellel, amikor szülei szakítottak, de a tragédiák a válással nem értek véget. Stephanie édesapja tragikusan hirtelen halt meg egy balesetben, a lány édesanyja pedig anyagi nehézségekkel küzdött, így a kislány nevelőszülőkhöz került apja halála napján.

Stephanie Smith szeretne lefogyni (FOTO: TLC/Warner)

“Olyan volt, mintha két szülőt is elvesztettem volna azon a tragikus napon.”

- mondta Stephanie.

A nevelőotthonba Stephanie más vigaszt nem látott, így az ételhez fordult, ez adott neki érzelmi megnyugtatást.

A lányból azóta felnőtt nő lett, és immáron ő is két gyermek édesanyja, akiért felelősséggel tartozik. Ezért is szeretne megszabadulni az extrém túlsúlytól, amihez Dr. Now, az Élet 250 kiló felett orvosának segítségét kérte.

Stephanie most 272 kilósan egy súlycsökkentő műtét előtt áll, amiben édesanyja és mostohaapja is támogatja. Az extrém túlsúly leadásában a lányai is motiválják őt, de nincs könnyű dolga, mert kétségek gyötrik.

Stephanie nem érzi úgy, hogy menne neki a fogyás (Foto: TLC / Warner)

A műsorban szereplők vállalják, hogy betartják Dr. Now tanácsait. Odafigyelnek az étkezésükre, mozgással támogatják a fogyást, majd a műtét után további teendőket is megtesznek az egészségük érdekében. Stephanie életében úgy tűnik, hogy mindezek a szabályok nem férnek bele, így Dr.Now szkeptikusan fogadta Stephanie kontroll látogatását. Vajon Stephanie-nak sikerül meggyőzni az orvost arról, hogy betartja a diétát, és a sportolást?

A gyermekei miatt döntött úgy, hogy változtat az életén (Foto: TLC / Warner)

Az orvos szerint Stephanie-nak az élete múlik azon, hogy betartsa a szabályokat, és végül a műtéttel csökkentsék a súlyát. Nem ő az egyetlen, aki elbizonytalanodott, hasonló érzések keringtek Mark Rutlandban is.

Az Élet 250 kiló felett 10. évada a TLC Csatornán fut új részekkel.

