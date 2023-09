Jobb, ha kivisszük a fogkefét a fürdőszobából

A fogmosás színtere a fürdőszoba. Nem véletlen hát, ha a legtöbben ott tároljuk a fogkefénket, hiszen úgyis ott lesz rá szükség. De Dr. Payal Bhalla, a Quest Dental vezető fogorvosa és klinikai igazgatója szerint ez nem túl higiénikus, sőt, betegségek kockázatát is növelheti. Ennek oka a baktériumoknak való kitettségben, illetve a fürdőszobai körülményekben keresendő - írja a Metro.

Miért baj, ha a fürdőszobában tartjuk a fogkefénket?

Akinél a fürdő és a vécé egy helyiségben van, és utóbbi fedele nincs lecsukva öblítésnél, annak a fürdőjében baktériumokat és más mikroorganizmusokat tartalmazó apró vízcseppek aeroszolizálódhatnak, megtelepedve aztán a közeli felületeken, beleértve a fogkefét is. Ennek nyilvánvalóan még nagyobb a veszélye, ha a fogkefe a WC közvetlen közelében van.

Fotó: Getty Images

De nem ez az egyetlen probléma. A szakember arra is figyelmeztet, hogy a fürdőszobák párás, nyirkos környezete elősegítheti a baktériumok és a penészgombák elszaporodását, a többi között a fogkefén is. Ha pedig másokkal osztozunk a fürdőszobán, nagyobb a valószínűsége a keresztszennyeződésnek, mivel – ahogy Dr. Payal mondja – „több ember is használhatja a helyiséget, és különböző felületeket érinthet meg”.

Hol és hogyan érdemes tárolni a fogkefét?

Kevesen vannak olyan helyzetben, hogy külön fogkefés szekrényt tudnak kinevezni, ahol biztonságba helyezhetik két használat között az eszközüket. Minden fogmosásra új fogkefét használni pedig sem anyagilag, sem a környezetvédelem szempontjából nem jó döntés. Hogy akkor mégis mit tehetünk?

A vezető fogorvos szerint érdemes egy szellőző védőkupakot tenni a fogkefe fejére, amely megvédi a baktériumoktól, illetve ha megoldható, egy elkülönített, függőleges fogkefetartóban tároljuk, ahol senki máséhoz nem ér hozzá. A fogkefetartót is tisztítsuk rendszeresen, hogy elkerüljük a penész és a baktériumok elszaporodását.

A fogkefét használat előtt mindig öblítsük ki, és 3-4 havonta cseréljük – illetve, ha a sörték megkopnak, elhajlanak, akkor még előbb. A vécét pedig mindig lehajtott fedéllel húzzuk le, ami megakadályozza, hogy az emberi ürülékből származó baktériumok a levegőbe, majd onnan akár a fogkefénkre kerülhessenek.