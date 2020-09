Egyszerű házi módszerekkel a fehér fogakért

A házi fogfehérítés veszélyei Az interneten található különféle fogfehérítési módszerekkel foguk épségét teszik kockára a tinik. Az egészségügyi szakemberek szerint ezek a "csináld magad" módszerek akár visszafordíthatatlan károkat is okozhatnak. Megmutatjuk, mire figyeljen.

az arra hajlamosaknál a savasság érzékennyé teheti a fogakat. Keverjünk össze egy kevés sót és egy kis friss citromlevet, majd ezt dörzsöljük bele a fogakba, néhány percig hagyjuk hatni, majd alaposan öblítsük át a szánkat tiszta vízzel. Naponta kétszer ismételhetjük, egy-két héten keresztül. citrom , savasságának és C-vitamin tartalmának köszönhetően világosítja, fényesíti a fogakat, emellett frissíti is a leheletet. Legyünk azonban óvatosak, mert. Keverjünk össze egy kevés sót és egy kis friss citromlevet, majd ezt dörzsöljük bele a fogakba, néhány percig hagyjuk hatni, majd alaposan öblítsük át a szánkat tiszta vízzel. Naponta kétszer ismételhetjük, egy-két héten keresztül.

Házi módszerekkel is sokat javíthatunk a fogaink állapotán. Fotó: Getty Images

a természet fogkeféjének is tartják, mert a benne található gyümölcssavaknak köszönhetően fehéríti a fogakat, ropogós húsa pedig fokozza a nyáltermelődést, a nyál pedig a különböző szájüregi betegségek, a kellemetlen szájszag ellen is véd. Naponta együnk legalább egy almát, de más ropogós gyümölcsöt vagy zöldséget is kipróbálhatunk, például sárgarépát, zellert vagy nyers kígyóuborkát. Az almát , mert a benne található gyümölcssavaknak köszönhetően fehéríti a fogakat, ropogós húsa pedig fokozza a nyáltermelődést, a nyál pedig a különböző szájüregi betegségek, a kellemetlen szájszag ellen is véd. Naponta együnk legalább egy almát, de más ropogós gyümölcsöt vagy zöldséget is kipróbálhatunk, például sárgarépát, zellert vagy nyers kígyóuborkát.

Sokan kérik szakember segítségét a fogfehérítéshez , ám ez gyakran igen költséges. Szerencsére, és egy-két árnyalatot otthon is fehéríthetünk. Csodát azonban ne várjunk, a filmsztárokra jellemző vakítóan fehér fogsor eléréséhez jóval több kell ezeknél a módszereknél. Az egyik legnépszerűbb házi fogfehérítő szer a szódabikarbóna , mely a plakkokat is eltávolítja, fényesíti is a fogakat, emellett pedig a szájüreg általános egészségere is jó hatással van. A szódabikarbónát a fogkrémbe is keverhetjük, de összekeverhetjük citromlével is, de egyszerűen vízben feloldva is fogfehérítő pasztát kaphatunk. Ezekkel hetente két-három alkalommal dörzsöljük át a fogunkat. Legyünk óvatosak, mertAz eper nagyon kellemes fogfehérítő, ezt a hatását elsősorban a benne található C-vitaminnak köszönheti. Törjünk össze néhány szem epret, majd ezzel alaposan, de óvatosan dörzsöljük be a fogainkat. Naponta kétszer ismételjük, néhány héten keresztül. margosa (vagyis indiai orgona, neemfa) olaja nemcsak fogfehérítő hatású, de a kellemetlen szájszag ellen is védhet, mert összehúzó és antiszeptikus hatásai is vannak. Egyszerűen keverjünk néhány csepp olajat a szokásos fogkrémünkhöz, és ezzel mossuk meg a fogunkat.Természetesen, nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy. Ezek közé tartozik például a dohányzás, a túl sok tea, kávé vagy vörösbor, illetve a nem megfelelő szájhigiéniás szokások.