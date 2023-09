Vihetünk-e házi sütit az iskolába? Itt a Nébih válasza

Mivel jogszabály nincs erre vonatkozóan, az oktatási-nevelési intézmény felelős döntése, hogy beengedi-e az ellenőrizetlen háztartásokból származó otthoni készítményeket. Ha az intézmény rábólint, hogy a gyerekek otthonról házi süteményt, tortát vigyenek be, akkor tájékoztatnia kell a szülőket a lehetséges kockázatokról is – hívja fel a figyelmet Facebook oldalán a Nébih. A hatóság szerint erre azért van szükség, mert minden háztartásban eltérőek a higiéniai állapotok, és az élelmiszer-biztonsági szabályokat sem feltétlenül ismeri mindenki. Az egészségügyi kockázatok figyelembevételével a Nébih nem támogatja, hogy bárki is házi, otthon készített süteményeket vigyen be egy oktatási intézménybe.

Nem mindegy, honnan érkezik a torta. Fotó: Getty Images

Inkább cukrászdából, de hogyan?

Gyakori, hogy nevelési-oktatási intézmények csak cukrászdában, élelmiszerboltban vásárolt édességeket engednek bevinni a szülinapokra. A hivatal azonban hangsúlyozza, hogy az ilyen esetekben is csak a vásárlás pillanatáig felelős az adott vállalkozó a termékért. A szállítás során bekövetkező esetleges szennyeződés, vagy a hűtési lánc megszakadása élelmiszer-biztonsági kockázatot eredményezhet. Jó példa erre, amikor nyáron az autóban a kalaptartón hagyunk egy tortát arra a néhány percre, amíg beszaladunk üdítőt venni. A nyomon követhetőség biztosítása és az allergén információk elérhetősége érdekében javasolt számlát és az allergén információkat tartalmazó dokumentumot kérni a szülők által vásárolt torták, sütemények mellé.

A fentiek kiküszöbölése érdekében az intézmény saját maga is megrendelheti a gyermekek számára a tortát vagy süteményt, ezzel megelőzve a szállításból fakadó kockázatokat. Egy kiszállított torta esetén ugyanis egészen az átadásig felel a vállalkozó a termékért. Ha mégis mi szeretnénk bevinni az elemózsiát, – felmérve az intézményben rendelkezésre álló hűtési lehetőségeket – legbiztonságosabb a bolti vagy cukrászdában kapható, különleges tárolási körülményeket nem igénylő keksz, pogácsa vagy sütemény.