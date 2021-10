Túl sok fahéjat evett egy TikTok-felhasználó, ez lett a vége

Szeptemberben nagyot ment - és hamar átlépte az egymilliós megtekintést - a TikTokon az a videó, amelyben egy Briddy Garb nevű felhasználó elárulta, hogy milyen egészségügyi következményekkel járt a fahéjmániája. Elmondása szerint 2015-ben lett a "fahéj megszállottja": bármibe, amit evett, rakott az aromás fűszerből. Megszórta vele a zabpelyhet, a tésztát, ezzel ízesítette a joghurtot, a rizst, és a tojást is. Orvos édesapja figyelmeztette, hogy abnormális mennyiséget fogyaszt belőle, ám ő nem törődött vele.

Egy év elteltével különféle egészségügyi problémák alakultak ki nála: szédült és hipoglikémiával, vagyis alacsony vércukorszinttel küzdött. Miután már "nem tudott edzeni anélkül, hogy megsérült volna", felhagyott a fahéjfogyasztással. Nem sokkal ezután meg is szűntek az egészségügyi panaszai. "Nem tudom elhinni, hogy mérgeztem magam a fahéjjal. Ma már félek tőle" - zárta videóját a fiatal nő, akinek a profiljában ma már az áll, hogy "régen szerette a fahéjat".

Mi történhet, ha túl sok fahéjat eszünk? És mennyi a "túl sok"?

Briddy Garb arra is kitért, hogy ahogy Észak-Amerikában a legtöbben, ő is cassia fahéjat - kínai fahéjat - evett. Ez a másik népszerű fajtával, a ceylonival szemben nagy mennyiségében tartalmaz kumarint - egy kémiai vegyületet, ami gátolja a véralvadásban fontos szerepet játszó K-vitamin hatását. Ha rendszeresen nagy mennyiségű kumarint juttatunk a szervezetünkbe, az mérgező hatású: májkárosodáshoz vezethet, és növelheti bizonyos ráktípusok kialakulásának kockázatát. Az érzékenyeknél egyéb mellékhatásokat is okozhat, például gyomor- és bélpanaszokat, vagy allergiás reakciót. Irritálhatja a száj nyálkahártyáját, az ínyt, belélegezve pedig a tüdőt, mindemellett gyulladásos reakciókat, súlyos esetben akár életveszélyes hörgőgörcsöt is okozhat.

"Az átlagember számára azért nem olyan egyszerű túlzásba vinni a fahéjfogyasztást" - kommentálta az esetet az Everyday Health oldalán Darren P. Mareiniss sürgősségi orvos, a philadelphiai Thomas Jefferson Egyetem adjunktusa. Elmondása szerint a cassia fahéj esetében 0,1 milligramm a határérték testsúly kilogrammonként, ami egy 130 kilós ember esetében nagyjából napi egy teáskanálnyit jelent. Az orvosok azonban azt ajánlják, hogy tekintettel a potenciális mellékhatásokra, csak módjával fogyasszuk.

A fahéjjal már sokan megjárták

2012-ben nagy port vert fel az online terjedő, úgynevezett fahéj-kihívás (cinnamon challenge). Ez abból állt, hogy a résztvevők felvették, hogyan próbálnak meg leerőltetni a torkukon egy púpozott kanál fahéjat, ami aztán köhögéshez, fulladáshoz és öklendezéshez vezetett. A kihívás "eredményéről" - hogy az értelmetlen próbálkozás sokaknál tüdősérülést okozott - egy tanulmány is megjelent a Journal of Injury and Violence Research című folyóiratban 2015 januárjában.

Ezért együnk mégis fahéjat - mértékkel

Az extrém esetektől eltekintve, amikor túlzott fogyasztása egészségügyi problémákhoz vezet, a fahéjnak számos jótékony egészségügyi hatása van. Segít a vérnyomás és avércukorszintszabályozásában, ám bevitele cukorbetegeknek is csak kis mennyiségben ajánlott, mert hipoglikémiát okozhat: drasztikusan lecsökkentheti a vércukorszintet, ami diabéteszesek esetében különösen veszélyes. A fahéj kutatások szerint serkenti az agyműködést és képes stimulálni a gondolkodást, ami különösen vonzóvá teheti azok számára, akik valamilyen szellemi megmérettetés előtt állnak.