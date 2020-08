Mikróban vagy forralt vízzel jobb teát készíteni?

Májusban kisebb háború tört ki az amerikai és angol teafogyasztók között, amikor egy észak-karolinai nő bemutatta a TikTok videómegosztón saját teareceptjét. A britek már azt is nehezen emésztették meg, hogy limonádéport használt hozzá, de azon végképp felháborodtak, hogy nem forralt vízben áztatta a teafiltert, hanem mikrohullámú sütőben melegítette fel a vizet. A vitába még az angol és amerikai nagykövet is beszállt, de talán most pont kerülhet a történet végére, mivel a CNN utánajárt a témának, összefoglalva, hogy tudományos szempontból milyen előnyei és hátrányai vannak a két módszernek.

Igaz, hogy a tea dehidratál? A tea a világ egyik legnépszerűbb itala. Forrón és hidegen is élvezhető, és hozzájárul a napi folyadékszükségletünkhöz. Ám a tea is tartalmaz koffeint - egy olyan összetevőt, amely dehidratálhat. És ezen a ponton elgondolkodhatunk azon, hogy a teafogyasztás valóban hozzájárul-e a hidratálásunkhoz. A választ korábbi cikkünkben olvashatja.

Melegítésnél elbukott a mikró

Amikor a tűzhelyen vagy elektromos forralóban melegítünk, a hő alulról éri a vizet. A már felmelegedett folyadéknak csökken a sűrűsége, ezért a felszín felé mozdul el, így a még hideg vízréteg lejjebb jut, ami ezáltal szintén fel tud melegedni. Ezzel szemben a mikrohullámú sütőben melegített bögre víznek csupán a felső harmada lesz igazán forró - derült ki a Kínai Elektronikus Tudományok és Technológiák Egyetemének kutatásából. A teafilter viszont a bögre aljára süllyed, ahol a hideg vízben kevesebb anyag oldódik ki a teafűből vagy tealevelekből, ezért ilyen formán a mikróval melegített víz nem jó megoldás.

A kínai kutatók egyébként rájöttek arra is, hogy ha ezüst réteggel vonják be a poharak vagy edények felső peremét, az képes úgy irányítani a mikrohullámokat, hogy a folyadék egyenletesen tudjon felmelegedni. De amennyiben nem rendelkezünk ilyen speciális ezüst karimás bögrével, jobban járunk, ha a vízforralónál vagy tűzhelynél maradunk.

A tudomány szerint összességében jobban járunk, ha hagyományos úton melegítünk vizet a teánkhoz. Fotó: Getty Images

Forralás után mikrózva lesz tökéletes?

A mikrózást sem kell teljesen elvetni azonban! Egy ausztrál kutató 2012-ben publikált tanulmánya szerint jelentősen több hatóanyag oldódik ki a tealevelekből, ha fogyasztás előtt fél percre mikrohullámú sütőbe helyezzük. Kísérletei során úgy találta, hogy ezzel a módszerrel 80 százalékkal több koffein, teanin és polifenol (ez egyfajta antioxidáns) jutott az italba. Dr. Quan Vuong receptje a tökéletes teára:

Öntsük forró vizet a teára (mindegy, hogy szálas vagy filteres verziót használunk).

Hagyjuk ázni egy percig.

Melegítsük a mikróban további fél percig.

Nem mindegy, mikor kerül a vízbe a tea

Egy dologban mindenesetre a mikrós és a forralós tábor is egyetért: ha igazán kellemes ízélményre vágyunk, nem szabad a teával együtt melegíteni a vizet. Az a helyes, ha a filtert vagy teatojást az üres bögrébe helyezzük, és arra öntjük rá a megfelelő hőmérsékletre hevített vizet, mert így lép legjobban reakcióba a forró folyadék a tealevelekkel, illetve teafűvel.