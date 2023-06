Súlyos fertőzést okozhat az alulsütött sertéshús

„Bár Hepatitis-E fertőzések a világ minden részén előfordulnak, mégis nagy feltűnést keltett, hogy már a Csatorna-szigetek legnagyobbikán, Jersey szigetén is megjelent ez a kórokozó” – derült ki az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer Facebook-posztjából. A Food Safety News cikkére hivatkozva azt írták, az eseteket az alulsütött sertéshússal hozták összefüggésbe.

Súlyos fertőzést okoz az alulsütött sertéshús. Fotó: Getty Images

Volt, aki kórházba került

Jersey – Guernsey és néhány kisebb sziget mellett – a La Manche-csatornában található Csatorna-szigetekhez tartozik. A hely egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint igencsak szokatlan Jersey-ben, hogy bármilyen vírusesetet regisztráljanak, most azonban több felnőttnél is kialakult a Hepatitisz-E-fertőzés. A betegek többsége 50 év feletti volt, és egyesek kórházba is kerültek, halálesetet azonban szerencsére nem jegyeztek fel a májbetegségek kapcsán.

A hepatitis-E okozta májbetegség tünetei közé tartoznak az alábbiak:

fáradtság,

étvágytalanság,

gyomorfájdalom,

hányinger,

sárgaság.

A panaszok a vírus szervezetbe kerülése után két-hat héttel lépnek fel, és jellemzően egy-négy hétig tartanak. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy sokaknál – különösen a kisgyermekeknél – azonban egyáltalán nem jelentkeznek tünetek.

A „májbetegség” kifejezésről sokaknak egyből az alkoholisták ugranak be, az emberek többsége ugyanis a mai napig abban a tudatban él, hogy csupán a rendszeresen italozók küzdhetnek májproblémákkal. Azonban ez is csak egy a májbetegségeket övező tévhitek közül.

Így előzheted meg a bajt

A betegek kikérdezésével szerzett információk alapján a szakértők arra következtettek, hogy az esetek többségében valószínűleg az alulsütött sertéshús fogyasztása okozta a gondot. Éppen ezért nagyon fontos átismételni a biztonságos húsfogyasztás szabályait.

Minden húst – különösen a sertéshúst – alaposan meg kell főzni vagy át kell sütni fogyasztás előtt!

Mindig moss kezet, miután nyers hússal vagy húskészítményekkel dolgoztál!

Legyengült immunrendszerű személyeknek, májbetegségben szenvedőknek, időseknek, várandósoknak és gyermekeknek nem ajánlják a nyers vagy félig átsült húsból készült fogásokat.

Arról, hogy a nyers húst fontos-e megmosni a konyhai feldolgozás előtt, itt olvashatod el a szakértők véleményét. Jó tudni továbbá, hogy a Hepatitisz-E-vírussal fertőzöttek a tünetek megjelenése után két hétig fertőzhetnek, így ők ebben az időszakban semmiképpen se készítsenek másoknak ételt.

