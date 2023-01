Súlyos tévhitek a májbetegségekről

A máj igen lényeges szerepet tölt be a szervezetünkben. Részt vesz egyebek mellett a méregtelenítésben, az epe kiválasztásában, fontos fehérjék termelésében, a vérzsír- és vércukorszint szabályozásában, valamint az anyagcsere-folyamatokban is. Leggyakoribb betegségei közé sorolható a májgyulladás, a májtályog, a zsírmáj és a májzsugor is. Nézzük, melyek a legelterjedtebb és legsúlyosabb tévhitek a májbetegségekkel kapcsolatban.

Tévhit: csak a temérdek mennyiségű alkohol káros

Az alkohol károsító hatásáról már valószínűleg mindenki hallott. Sokan viszont úgy hiszik, hogy ez kizárólag alkoholizmus – pontosabban a rendszeres italozás, illetve nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása – esetén érvényesül. A nőknél heti 8, a férfiaknál pedig heti 15 adag alkohol már komolyan árthat a májnak, de ugyanez igaz, ha ugyan csak ritkán iszunk, viszont akkor egy este alatt akár 4-5 ital is lecsúszik egymás után. Ha pedig valamilyen gyógyszer mellé iszunk, az szintén súlyos károkat okozhat – még akkor is, ha kis mennyiségű alkoholról beszélünk.

Tévhit: mindig az alkohol a bűnös

Sokféle májbetegség létezik, amelyek hátterében számtalan ok állhat – az alkohol csak egy ezek közül. Az autoimmun májgyulladás például akkor alakul ki, ha összezavarodik az immunrendszerünk és megtámadja a májat. Az úgynevezett nem alkoholos zsírmáj a leggyakrabban az egészségtelen táplálkozás, a túlsúly vagy elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a metabolikus szindróma, az öregedés, illetve a dohányzás számlájára írható. Ezeken kívül az is előfordulhat, hogy egy tartósan szedett gyógyszer mellékhatásaként szenved károsodást a májunk, de genetikai tényezők is növelhetik a rizikót.

A májbetegségek távolról sem csak az alkoholistákat érintik. Fotó: Getty Images

Tévhit: a májgyulladás hátterében mindig vírus áll

Valóban léteznek súlyos májgyulladást okozó vírusok, azonban nem csak az ezekkel való megfertőződés vezethet ehhez a problémához. Számos más ok miatt is károsodhatnak annyira a májsejtek, hogy annak gyulladás legyen a vége.

Tévhit: a májbetegségeket könnyen elkaphatjuk másoktól

Ha valakiről kiderül, hogy vírusos májgyulladással küzd, akkor a környezetük gyakran megrémül: lehet, hogy ők is elkapták. Pedig még a vírusok által okozott májgyulladást sem könnyű elkapni másoktól, ez ugyanis nem terjed köhögéssel vagy tüsszentéssel, de bőrkontaktus vagy csókolózás révén sem. Az várandós nők viszont átadhatják a vírusos májgyulladást a magzatuknak, illetve akkor is előfordulhat a vírus átvitele, ha például a kábítószer-fogyasztók közös tűt használnak, vagy ha biztonsági intézkedések nélkül történik meg a vérátömlesztés. Bizonyos esetekben tetoválás készíttetése vagy szex útján is elkapható a májbetegséget kiváltó kórokozó.

Tévhit: a májkárosodás minden esetben visszafordítható

A májunk csodálatos, hiszen nemcsak arra képes, hogy több száz, a szervezet egészséges működése szempontjából fontos feladatot ellásson, hanem arra is, hogy regenerálódjon a kisebb sérüléseket követően. Nagyon súlyos mértékű vagy hosszú ideje fennálló károsodást viszont már nem tud helyreállítani. Szélsőséges esetben a máj hegesedhet, végül pedig akár le is állhat – ha ez utóbbi megtörténik, akkor már csak egyetlen lehetőségünk maradt az életben maradásra: a májátültetés. Ez egy nagyon komoly műtét, amelyet követően életünk végéig gyógyszert kell szednünk.

Tévhit: ha csak vizet iszunk, nem lesz májproblémánk

A víz kétségtelenül a legjobb választás, ha folyadékpótlásról van szó. Egyéb előnyei mellett hozzájárulhat a nem alkoholos zsírmáj kialakulásának megelőzéséhez is, annak ugyanis az egyik fő oka a szénhidrátok – köztük a cukros üdítők – túlzásba vitt fogyasztása. A vízivás azonban önmagában nem képes megelőzni az összes májproblémát – a vírusos májgyulladások ellen például biztos védelmet csak a védőoltások tudnak nyújtani.

Viszont nem is a víz az egyetlen olyan ital, amely jótékonyan hathat a máj működésére. Egy kutatás 2017-ben publikált eredményei szerint például napi három csésze kávé elfogyasztásával csökkenthetjük az abnormális enzimek szintjét a májban, mindezzel pedig mérsékelhetjük a májbetegség és a hosszú távú károsodás miatt fellépő májzsugor kockázatát is. Természetesen cukor nélkül ajánlott inni.

Tévhit: természetes módszerekkel nem tud gyógyulni a máj

Több gyógynövényről is ismert, hogy hozzájárulhat a megfelelő májfunkció fenntartásához, illetve a szerv regenerálódásához és egészségének megőrzéséhez. A legismertebb ilyen növény a máriatövis, amely hatékonyan alkalmazható a májgyulladás, az alkoholizmushoz köthető májkárosodás, illetve az alkoholfogyasztástól független májproblémák megelőzésére vagy kiegészítő kezelésére is. De találtak már bizonyítékot az articsóka, a gyermekláncfű és az ananász májra gyakorolt jótékony hatásáról is. Támogathatjuk egészséges működését továbbá zöld színű zöldségek, diófélék valamint gyümölcsök – a citrusféléket leszámítva – gyakori fogyasztásával is.

