Megújult a legnagyobb közösségi gasztroportál

Több mint egy évtizedes működés után megújult Magyarország legnagyobb közösségi gasztroportálja, a Nosalty. A receptmegosztó oldalt nemcsak külsőleg, hanem tartalmilag is új alapokra helyezték azzal a céllal, hogy a magazinos, lifestyle-tartalmak kerüljenek előtérbe. A letisztultabb oldalon ezentúl jóval több friss hazai és nemzetközi gasztrohírrel, -trenddel, különböző összeállítással, interjúval és videós tartalommal találkozhatunk.

Garázsblogból meghatározó online magazin

A Nosalty 2008-ban garázsblogként indult receptmegosztó közösségi platformként, mára azonban a receptoldalból egy meghatározó online magazinná nőtte ki magát, ahol a sütés és főzés mellett nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy folyamatosan informálják, edukálják a látogatókat. Népszerűségéhez nagyban hozzájárult a folyamatos tartalmi megújulás is, legyen szó akár videós receptekről, a főzés élményét segítő alapanyag-kalkulátorról, vagy akár olyan nagy sikerű rovatokról, mint például a tavaszi karanténlétre reagáló #HÁZIMENZA csoportról.

Az új Nosaltyn hangsúlyosabb lesz a receptkereső, de a magazinos tartalmak is előtérbe kerülnek. Forrás: Nosalty

"Bár a Nosaltyt gasztronómiai site-ként definiáljuk, valójában egy gasztronómiához kapcsolódó lifestyle-oldal, ami a közösség erejétől működik. Erre jó példa volt a tavaszi karantén alatt indult #HÁZIMENZA elnevezésű kezdeményezésünk is, amit mentőövként, közösségi csoportként indítottunk a Facebookon, majd nagyon hamar a pandémia időszakának legnépszerűbb és legkreatívabb gasztroplatformja lett. Bárki bemutathatta és megoszthatta, hogy milyen receptekkel és otthoni ételkölteményekkel mentette meg a home office és a digitális oktatás napjait, vagy csak egyszerűen milyen fogásokkal próbálta átvészelni a bezártságot" - emlékezett vissza Hering András, a Nosalty főszerkesztője.

A gasztro- és lifestyle-tartalmaké lesz a főszerep

Az oldal vezetőinek célja, hogy a megújulással a Nosalty továbbra is a legmeghatározóbb gasztronómiai portál maradjon Magyarországon. "Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek ebben a megújulásban, nagy munka volt. Ez a technológiai, tartalmi és grafikai frissítés nem a vége valaminek, hanem egy egészen új történet kezdete. Eddig is piacvezető, innovatív és fogyasztóbarát márkaként ismert meg minket az olvasótáborunk, valamint a hirdetőink is. A mostani fejlesztésnek köszönhetően még gyorsabban, egyszerűbben tudunk majd reagálni a felhasználóink és a piac igényeire, így örömmel tekintünk a következő időszakra. Rengeteg izgalmas dologgal készülünk" - nyilatkozta Krankovics Béla, a Nosalty brand managere.

A Nosalty a hazai gasztrosite-ok között továbbra is élen jár a videós megoldásokban, túlmutatva a klasszikus receptvideókon. Olyan nagy sikerű rovatokat indítottak el, mint például a nagymamák titkos receptjeit népszerűsítő NagyiProjekt; a cukrászat iránt fogékony nézőket megcélzó CUKORSOKK; az autentikus olasz tésztafogásokra szakosodott Azta'Pasta; az ínyenceknek szóló Látványkonyha; az ismert emberek vendégszereplésével futó EgySztárÉtel; az Umbrella Budapesttel koprodukcióban készült Alaplé című konyhai kisokos, vagy a koronavírus okozta kritikus éttermi helyzetre reflektáló Hogyan tovább? néven futó videósorozat.

"A saját gyártású recept- és gasztrotartalmaink mellett a Nosalty alapvetően még mindig egy kreatív közösségről szól, ahol bárki megoszthatja kedvenc receptjét. Arra törekszünk, ami maga a gasztronómia, az otthonfőzés és közös étkezések lényege is: összehozzuk az embereket, családokat, barátokat, a különböző kultúrákat és hagyományokat, kapcsolódási pontot adunk, ezáltal nyitottabbá és figyelmesebbé válunk egymásra és a világra is" - mondta el Hering András.