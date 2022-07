A kávézásra sokan egyfajta szeánszként tekintenek, amely elengedhetetlen az egész napos, produktív munkavégzéshez. Ha naponta több csészével is megiszunk belőle, nem árt időnként bizonyos praktikákkal feldobni a kávézásunkat, hogy idővel ne váljoin monotonná. A Buzzfeed cikke összegyűjtött néhány tippet, melyek közül mi is válogattunk.

Cukor helyett szórjunk sót a kávéba

A legtöbb embernek eszébe sem jutna, hogy a kávéba sót tegyen, pedig egy csipetnyivel nem rontjuk el a kávénkat, sőt: a só tompítja az ital keserűségét. Azoknak érdemes kipróbálni ezt a trükköt, akik csökkentenék a napi cukorbevitelüket és a kávét is inkább feketén fogyasztanák, a túl keserű ízt azonban nem szeretik. Azért csak óvatosan, ha túl sok sót öntünk bele, azzal ihatatlanná tesszük a kávét!

Készítsünk jégkockákat kávéból

Ki mondta, hogy jégkockák csak vízből készülhetnek? A nyári forróságban hűsítő jegeskávét csinálhatunk egy pohár tejből is, hogyha korábban jégkockákká fagyasztott kávét teszünk bele. Ízlés szerint lefagyaszthatunk cukros, édesítőszeres kávé is, de akár feketén is a jégkocka készítőbe önthetjük.

Tegyük izgalmasabbá a kávézást! Fotó: Getty Images

Készítsünk vajkávét

Egyre több országban hódít az úgynevezett vajkávé, vagy Bulletproof coffee, amelyet fűszeres vaj és kókuszolaj hozzáadásával készítenek. A hozzáadott zsíroknak és olajoknak köszönhetően nagyobb löket energiát biztosít ez a kávé, viszont emellett a kalóriatartalma is magasabb. Az interneten több receptet is találhatunk, kísérletezzünk vele.

Gyűjtsük a motiváló bögréket

Nemcsak az számít, hogy mit iszunk, de az is, hogy miből: jobban eshet egy hagyományos kávé is egy olyan bögréből, amihez valamilyen kellemes emlékünk kötődik. Legyen az egy nyaralás vagy egy családdal töltött hosszú hétvége, a bögre keltette szép emlékek legalább akkora energiával tölthetnek fel, mint a legerősebb kávé.