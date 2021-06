Ezért tegyünk sót a kávéba

Az emberek többsége legfeljebb akkor tenne a kávéjába sót, ha összetéveszti azt a cukorral, az így elkészített ital pedig általában a lefolyóban landol. Pedig akármilyen furcsának tűnik is, egy csipetnyi só még javíthat is a kávé ízén: az Independent cikke szerint azoknak érdemes egy keveset tenni a kávéba, akik cukor nélkül szeretnék azt inni, de túl keserűnek érzik azt. Azért túlzásba sem szabad esni, hiszen ha több sót teszünk a kelleténél bele, azzal ihatatlanná tesszük a reggeli frissítőnket.

Kiemelhet és tompíthat is ízeket a só

Azt már régóta tudjuk, hogy a só nemcsak magáért a sósságért lehet felelős, de képes kiemelni más ízeket is. Ezért is szokták javasolni, hogy sütemények készítésekor egy kevés sót is használjunk, hiszen hatására az édes ízek is dominánsabbá válnak. Meglepő módon a kávéban a hatása éppen hogy fordított, azaz tompítja a kávé erős, keserű ízét. Ha csupán egy csipetnyit teszünk bele, a só íze még nem érződik ki az italból, a keserű íz azonban érezhetően lecsökken, sőt, az ital íze inkább édeskéssé válik tőle.

Nem katasztrófa, ha egy kis só kerül a kávénkba. Fotó: Getty Images

Ezt az érdekes trükköt azoknak érdemes leginkább kipróbálni, akik csökkentenék a cukorbevitelt és a kávét is feketén fogyasztanák, a keserű íztől azonban ódzkodnak. Viszont csak óvatosan a sózással, ha túl sok kerül bele, az ital ízén is érezhető lesz a sósság, ami így szinte fogyaszthatatlanná válik.

A kávé mellett egyébként más italok ízét is megbolondíthatjuk sóval. A cikk szerint olcsóbb, rossz minőségű borok ízén is javíthat, ha egy kevés sót keverünk bele, de bizonyos koktélok ízesítéséhez szintén használnak sót.