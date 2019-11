Heti 7 tojást kellene ennünk

Mérsékletes kávéfogyasztás

A kávé - mértékkel fogyasztva - nemcsak szív- és érrendszeri betegségek, ademenciaés májbetegségek ellen védhet, hanem akár a diabétesz vagy a rák kialakulásának kockázatát is csökkentheti. A dietetikusok többsége szerint azonban napi egy teáskanál cukornál ne tegyünk többet a kávénkba, és nem ajánlják a bőséges tej- és tejszínfogyasztást sem. De egy kis kakaóport bátran szórhatunk a kávénkba, az ugyanis fontos magnézium- és vasforrás.

Heti 7 tojás

A tojást is jó szívvel javasolják a szakemberek, akár mindennapi fogyasztásra is. Ugyanis egy kutatás szerint azoknál, akik heti 7 tojást elfogyasztottak, 12 százalékkal alacsonyabb volt a stroke kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik nem ettek tojást, vagy csak nagyon keveset (heti szinten legfeljebb kettőt).

Emésztést segítő ételek

Talán mondanunk sem kell, hogy a táplálkozási szakértők a zöldségek fogyasztását is kimondottan ajánlják. A hüvelyeseket rost- és magas növényifehérje-tartalmuk miatt érdemes fogyasztanunk, valamint azért, mert segítenek az egészséges bélrendszer fenntartásában. A jó emésztést segítik továbbá az erjesztett ételek is, ezért érdemes mindig tartani a hűtőnkben egy kis kefirt és savanyú káposztát. A zöld leveleseket folsavtartalmuk végett, a keresztesvirágúakat pedig méregtelenítést segítő hatásuk miatt javasolják. Utóbbi célra azonban kiválóan alkalmas lehet afokhagymais, együnk rendszeresen! Ezeken kívül az édesburgonyát is érdemes megszeretni, ugyanis értékes A-vitamin-, kálium- és rostforrás.

Az agy és a szív barátja

"Jó" zsírokhoz juthatunk többek között a chia-mag, a kendermag, az avokádó és a halak fogyasztásával. Agyunk egészségének, illetve jó hangulatunk megőrzésének céljából érdemes legalább heti szinten fogyasztani ezekből. Az extra szűz olívaolaj pedig a szív- és érrendszer jó barátja, segít csökkenteni a vérnyomást és a gyulladást, illetve javíthatja az inzulinérzékenységet is.

Reggeli tea

Aki szívesen kezdi a reggelt egy finom teával, az a dietetikusok szerint nagyon jó úton jár. Ennek a forró italnak ugyanis számos kedvező hatása van egészségünkre nézve - például elsőrangú gyulladáscsökkentő és tele van antioxidánsokkal is. A zöld tea csökkentheti bizonyos ráktípusok, például a mellrák kialakulásának rizikóját, a fekete tea pedig segíthet az idősebb nők csontsűrűségének javításában.

A legjobb napindító étel

A görög joghurt és egy finom zabkása is remek napindító lehet. Előbbi kiváló fehérjeforrás - 170 gramm körülbelül 17 grammnyi proteint tartalmaz -, emellett alacsony a cukor- és a szénhidráttartalma. A zabpehely pedig segít csökkenteni a koleszterin- és a vércukorszintünket. Érdemes továbbá bogyós gyümölcsöket vagy pár szem szilvát tenni a zabkásánkba, ezek ugyanis rengeteg antioxidánst tartalmaznak, ezért elsőrangú egészségőrök.

