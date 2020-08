Az olívaolaj ezért nagyon egészséges

Az olívaolaj ideális esetben az éretten szüretelt olívabogyó ledarálása, megőrlése után, annak sajtolásából származik, 100 százalékban növényi eredetű és tisztaságú. Hazánkban is igen nagy népszerűségnek örvend, szinte bármihez felhasználható a tésztaételektől a salátákig, de akár süteményben is betöltheti a zsiradék szerepét. A legjobb azonban az íze és a sokoldalú felhasználhatósága mellett, hogy számos pozitív hatása van az egészségünkre, melyekből a WebMD készített most egy összeállítást.

Több változata is van

Ám mielőtt még belemennénk az egészségügyi előnyeinek taglalásába, érdemes tisztázni, hogy mi a különbség az extra szűz, a szűz és a finomított (light) olívaolaj között. Alapvetően az üvegen lévő címke azt hivatott közölni velünk e három fajtánál, hogy mennyi és milyen feldolgozási eljárást követően került az olívaolaj az üvegbe. Az extra szűz lényege, hogy hidegen préselik a fáról 24 órán belül leszedett olívabogyókat, és azokat semmilyen vegyi eljárásnak nem vetik alá, az olaj savtartalma pedig nem haladja meg a 0,8 százalékot. A szűz olívaolaj hasonlóan készül, ám abban már 2 százalék is lehet a savtartalom. A finomított változat az, amelyet a legtöbbször, háromszor dolgoznak fel, ezért minősége is elmarad a másik kettőhöz képest. Vannak továbbá még ezen kívül is fajtái, melyeknek már igen gyenge a minőségük, mert jellemzően a többször kiprésel olívapogácsákból (a termés minden része benne van) nyerik ki a maradék olajat kémiai eljárással.

Ha tehetjük, válasszuk az extra szűz olívaolajat. Fotó: Getty Images

Melyik a legegészségesebb?

Természetesen az extra szűz változat, mivel ebben marad meg a hideg sajtolás következtében a legtöbb tápanyag, illetve az úgynevezett fitokémiai anyagok is, amelyek segíthetnek a rák és a szívbetegségek leküzdésében.

Fokozza a szív egészségét

Több nagy tanulmány is bizonyította már, hogy azoknál, akiknek az étrendjében megtalálható az extra szűz olívaolaj, kisebb a szívbetegségek kockázata. Abban ugyanis olyan aktív vegyületek találhatóak, amelyek segíthetnek amagas vérnyomáscsökkentésében, és az érfalak rugalmasságának megőrzésében.

Csökkentik a stroke kockázatát

Akár 40 százalékkal is csökkenhet a stroke kockázata, ha a kevésbé egészséges zsiradékokat olívaolajra cseréljük az étrendünkben.

Harcol a gyulladással

A testünkben jelentkező gyulladások krónikus betegségek kialakulásához vezethetnek. Az extra szűz olívaolajban lévő antioxidánsok azonban a testünkben úgy hatnak, mint egyes gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító gyógyszerek. A benne lévő oleinsav szintén gyulladáscsökkentő hatású.

Magas az antioxidáns-tartalma

A szabadgyökök olyan instabil részecskék a testünkben, melyek képesek sejtjeinket károsítani. Az antioxidánsok azonban segíthetnek megakadályozni vagy lelassítani ezeket a folyamatokat. Az extra szűz olívaolaj pedig hemzseg ezektől a betegségek kialakulásának kockázatát csökkentő antioxidánsoktól.

Pusztítja a baktériumokat

Az olívaolaj alkotóelemeinek egy része képes szembeszállni az olyan káros baktériumokkal, mint például a Helicobacter pylori. Ez a gyomorbaktérium fekélyeket vagy akár rákot is okozhat, ám az olívaolajban lévő anyagok segíthetnek a szervezetnek elpusztítani ezt a kórokozót.

Rákmegelőző hatása van

A mediterrán étrend, melyről már számos kutatás bizonyította, hogy mennyire egészséges, nemcsak arról ismert, hogy a növényi alapanyagokat a húsok elé helyezi, hanem arról is, hogy olívaolajban gazdag. A kutatások pedig bizonyították, azoknál, akik így táplálkoznak kisebb eséllyel alakul ki a többi között a vastagbél-, a hasnyálmirigy, az emlő- és prosztatarák.

Az agynak is jót tesz

Ha pedig a rákmegelőző hatás nem lenne elég meggyőző, íme plusz egy érv a mediterrán diéta mellett: extra löketet adhat az agynak. Kutatások bizonyították, hogy a magas olívaolaj tartalmú ételek segítenek abban, hogy gyorsabban és jobban használjuk az agyunkat, jobban megértsük az összefüggéseket és jobban emlékezzünk - mindez ráadásul az Alzheimer-kórban szenvedőkre is igaz.