A világ lakosságának közel fele Helicobacter pylorival fertőzött. Ez a baktérium felelős a krónikus gyomorhurut-betegségek és a fekélyek nagy részéért.

A Helicobacter pylori spirál alakú, mindössze 3 mikrométer hosszú, Gram-negatív festődésű baktérium. A korábban sterilnek vélt gyomornyálkahártya felszíni nyákrétegein belül telepszik meg, tulajdonképpen belefúrja magát a nyálkahártyába, hogy kiszabaduljon a savas környezetből. Emellett arra is képes, hogy a savas környezetet semlegesítse, méghozzá azért, mert sokféle enzim, többek között ureáz termelésére képes. Nem minden Helicobacter pylori okoz gyomorfekélyt vagy más betegséget, ehhez a baktérium által termelt ún. citotoxinok is szükségesek.

Marshall professzor úgy ellenőrizte eredményeit, hogy saját magát fertőzte meg a felfedezett kórokozóval, amely ki is váltotta nála a feltételezett gyulladásos megbetegedést. Munkatársaival nemcsak a baktérium-fertőzés vérből és a kilélegzett levegőből való kimutatását, hanem a megfelelő antibiotikum-kombinációkkal történő kezelését is kidolgozta. Felfedezésüket 2005-ben Nobel-díjjal jutalmazták.

Tisztelt Doktor Úr/Nő! 24 éves lány vagyok. 2-es fokú helicobacteres kezelésem volt. Ezt 2 hete fejeztem be. 3. hete szedek Budenofalk 3 mg-os gyógyszert, napi 3-at kollagén kolitiszre. Volt 2 hét nyugalmam fájdalmak nélkül, de a székletem kelt tészta szerű azóta is. Akármit eszek, mindentől fáj a gyomrom. A fájdalmak gyomorfájás, baloldali szúró fájdalom 4 napja újra van. Ezt a gyógyszer okozhatja, vagy gyomorrontás is lehet, vagy más kezelésre lenne szükségem? Választ előre is köszönöm.

Kedves Kérdező! Véleményem szerint más kezelést igényel. Javaslatom a következő: 1. Tbl. Pentasa 2 mg retard napi 2x1. 2. Tbl. Quamatel napi 3x1. 3. Az étkezés következő módon: alkoholt, szénsavas italokat, illetve erőse...