Harvardi kutatók 28 évig követték figyelemmel azokat az embereket, akik rendszeresen fogyasztanak olívaolajat, és kimutatták, hogy ők kisebb valószínűséggel halnak meg szívbetegségben, rákban, tüdőbetegségben.

Akik naponta több mint fél evőkanál olívaolajt fogyasztanak, kisebb valószínűséggel halnak meg szívbetegségben, rákban, tüdőbetegségben, neurodegeneratív betegségekben (például Alzheimer-kórban), azokhoz képest, akik kevesebbet fogyasztanak ebből az egészséges zsírból - olvasható a Journal of the American College of Cardiology szakfolyóiratban megjelent friss tanulmányban, melyet a WebMD szemlézett.

Az olívaolaj a szívbarát mediterrán étrend fontos eleme. Fotó: Getty Images

Egészséges antioxidánsok

több mint 90 ezer olyan ember adatait elemezték, akik a vizsgálat 1990-es kezdetekor egészségesek voltak, azaz nem szenvedtek sem szív-, sem rákbetegségtől. Ezeket az embereket 28 éven keresztül követték. Négyévente megkérdezték tőlük, milyen gyakran fogyasztottak bizonyos élelmiszereket, köztük olyanokat, mint például a margarin, a vaj, a majonéz, a tejzsír és az olívaolaj. Akik naponta több mint 1/2 evőkanálnyit fogyasztottak, azoknál 19 százalékkal kisebb volt a A kutatók amerikai adatbázisból dolgoztak,akik a vizsgálat 1990-es kezdetekor egészségesek voltak, azaz nem szenvedtek sem szív-, sem rákbetegségtől. Ezeket az embereket 28 éven keresztül követték. Négyévente megkérdezték tőlük, milyen gyakran fogyasztottak bizonyos élelmiszereket, köztük olyanokat, mint például a margarin, a vaj, a majonéz, a tejzsír és az olívaolaj. Akik naponta több mint 1/2 evőkanálnyit fogyasztottak, azoknál 19 százalékkal kisebb volt a szívbetegségben , 17 százalékkal kisebb a rákban, 29 százalékkal kisebb a neurodegeneratív betegségben, és 18 százalékkal kisebb a tüdőbetegségben való elhalálozás kockázata, azokhoz képest, akik soha nem fogyasztottak olívaolajat.

A kutatók statisztikai modelleket is kidolgoztak annak szimulálására, hogy mi történne, ha valaki 3/4 evőkanál margarint, vajat, majonézt vagy más növényi olajokat olívaolajra cserélne. Ez a váltás csökkentette az összes okból bekövetkező halálozás esélyét. Az olívaolajnak más növényi olajokkal, például repce-, kukorica-, sáfrány- és szójaolajjal való helyettesítése nem járt ugyanezzel a hatással - mutatta ki a tanulmány.

Az olívaolaj gazdag egészséges antioxidánsokban, polifenolokban és vitaminokban, és jó forrása a szívbarát, egyszeresen telítetlen zsírsavaknak. "Feltételezhető, hogy az olívaolaj gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságaival kapcsolatos mechanizmusok szerepet játszhattak ezekben az eredményekben" - mondta Marta Guasch-Ferre, a Harvard T. H. Chan School of Public Health táplálkozástudományi részlegének kutatója.

Nem csak az olívaolaj bír ezekkel az egészségügyi előnyökkel, valószínűleg az is hozzáadódik, hogy összetett étrend egy elemeként fogyasztjuk - mondta Marion Nestle, a New York-i Egyetem táplálkozástudományi, élelmiszertudományi és közegészségügyi professzora. Az olívaolaj használata az egészségesebb életmód követésének egyik jele is lehet. A vizsgálatban résztvevő, legtöbb olívaolajat fogyasztó emberek fizikailag aktívabbak voltak, ritkábban dohányoztak, és több gyümölcsöt és zöldséget fogyasztottak, mint azok, akik kevesebb olívaolajat fogyasztottak.