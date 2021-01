Az elhízás így segíti a daganat fejlődését

A zsírban gazdag étrend segítheti a daganatsejtek fejlődését, mégpedig úgy, hogy segít elvonni az immunsejtek működéséhez szükséges tápanyagot, így gyengíti a szervezet védekezését - állapította meg egy friss tanulmány. A Science Daily oldalán közzétett kutatás szerint a rákos sejtek az anyagcseréjüket is átalakítják és növelik a zsírfogyasztást, az egészségtelen étrend így kedvez a fejlődésüknek.

A daganatsejtek a zsírsejtekből kezdenek táplálkozni

Az elhízást már számos tanulmány kapcsolatba hozta bizonyos daganatok kialakulásával, illetve az is közismert, hogy a túlsúly a rák túlélésének esélyeit is jelentősen ronthatja. Az elmúlt években több olyan kutatást is végeztek, amely arra kereste a választ, hogy az elhízással kapcsolatos folyamatok hogyan segítik a tumor növekedését, a Harvard Orvosi Egyetem kutatói is erre szerettek volna választ kapni.

A túlsúly a daganatok kialakulásának is kedvez. Fotó: Getty Images

Az egyetem kutatói egérkísérletekkel igazolták, hogy a magas zsírtartalmú étrend csökkenti a daganatokban az immunsejtek egy típusának, a CD8+ T-sejteknek a számát és tumorellenes aktivitásukat. Megfigyelték, hogy a magas kalóriatartalmú étrend miatt kialakuló zsírtöbblet hatására a rákos sejtek újraprogramozzák anyagcseréjüket, és az energiában gazdag zsírmolekulákat kezdik felélni. Ezzel megfosztják a szervezetet védő immunsejteket a táplálékuktól, így miközben a daganat gyorsabb ütemben növekszik, a szervezet is egyre enyhébb választ adhat rá.

A kutatók ezt az anyagcsere-átállást blokkolták az állatok szervezetében, és azt tapasztalták, hogy a tumor fejlődése is lelassult. De ezt csak az úgynevezett immunogén, vagyis több immunsejtet tartalmazó daganatok esetében figyelték meg, amelyeket a szervezetünk amúgy is nagyobb eséllyel felismer, így az ellenük indított immunválasz is jelentősebb. A daganatsejtek máshogy viselkednek egy elhízott, illetve egy egészséges testzsírszázalékú ember szervezetében, a kutatók szerint ez pedig a terápiák hatékonyságát is befolyásolja. Hangsúlyozták, hogy azelhízásglobálisan is egyre súlyosabb problémát jelent, ennek pedig a rákgyógyításra is kihatása lehet.