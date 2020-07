Félrevezető lehet a "reggeli rosszullét" kifejezés

Terhes vagyok. Milyen vizsgálatokra érdemes elmennem? A várandósság az egyik legszebb időszak egy nő életében, ám ahhoz, hogy ez alatt a 9 hónap alatt minden a legnagyobb rendben menjen, szoros orvosi kontroll szükséges. A leendő édesanyának számos kötelező vizsgálaton részt kell vennie, de csináltathat fakultatív szűréseket is. Szülész-nőgyógyászt kérdeztünk a megfelelő terhesgondozás folyamatáról. Részletek itt.

Június 30-án, a British Journal of General Practice című szaklapban jelent meg egy tanulmány, amely arról szól, hogy bár a terhességgel együtt járó hányinger leggyakrabban reggel jelentkezik, jelentős számú nő számolt be arról, hogy a nap összes többi szakában is tapasztalta már a kellemetlen tüneteket - írja a Science Daily.

A "reggeli rosszullét" kifejezés régóta használják arra a hányingerrel és igen gyakran hányással is járó állapotra, amellyel a várandós nők a terhességük első szakaszában küzdenek. A kismamák gyakran számolnak be arról, hogy reggelente érzik rosszul magukat, de mostanáig nem volt egyetlen kutatás sem, amely azt vizsgálta volna, hogy a tünetek milyen gyakran jelentkeznek más napszakokban is.

A várandós nők a terhesség első szakaszában gyakran küzdenek rosszulléttel. Fotó: Getty Images

A hányinger szinte egész nap kitartott

A tanulmány elkészítésébe a szakemberek 256 terhes nőt vontak be, akiknek naplót kellett vezetniük a tüneteikről. Ezekben a nap minden órájában leírták, hogy tapasztaltak-e hányingert vagy hányást, attól a naptól kezdve, hogy felfedezték, hogy terhesek, egészen a várandósságuk hatvanadik napjáig. A kutatók a begyűjtött adatokat arra használták, hogy feltérképezzék, hogy a nap egyes óráiban milyen valószínűséggel jelentkezhetnek a tünetek, az utolsó peteéréstől számított heti lebontásban.

Arra jutottak, hogy bár a hányás reggel hét és délután egy között volt a leggyakoribb, a hányinger nemcsak reggel jelentkezett, hanem szinte egész nap kitartott. Sőt, sok nő számolt be arról, hogy nem volt ritka, hogy még az esti órákban is hánytak. A hányinger leggyakoribb időpontja egyébként reggel kilenc és tíz óra között volt, ekkor a nők 82 százaléka tapasztalta a tünetet, és 29 százalékuk ilyenkor hányt is. Az is kiderült, hogy a leggyakrabban az ötödik, hatodik és hetedik hétben tapasztaltak hányingert, míg a hányás a hetedik hétben volt a leggyakoribb.

Felesleges stresszt generál, és trivializálhat egy súlyos problémát

Roger Gadsby professzor, a kutatás vezetője szerint azért fontos, hogy a "reggeli rosszullét" kifejezés kikerüljön a köztudatból, és felváltsa a "terhességgel járó hányinger és rosszullét", mert azok a kismamák, akik a nap más szakaiban is rosszul érzik magukat, esetleg azt gondolhatják, hogy valamilyen probléma van a terhességükkel, ez pedig felesleges stresszel jár. Nem beszélve arról, hogy a terhességgel járó hányás akár komolyabb probléma, például hyperemesis (amikor a hányás és émelygés kóros méreteket ölt, és ellehetetleníti a megszokott életvitelt) tünete is lehet, a "reggeli rosszullét" kifejezés használata pedig trivializálhatja ezt az egyébként igencsak embert próbáló állapotot.