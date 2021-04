A legjobb házi gyógymódok hányingerre

Ha úgy érezzük, hogy hánynunk kell, ne próbáljuk visszatartani, hiszen megkönnyebbülhetünk és jobban fogjuk érezni magunkat. Utána apránként vegyünk magunkhoz valamilyen folyadékot, főként vizet vagy ízesítetlen gyógyteát, továbbá az étkezéssel is legyünk óvatosak és mértéktartóak. A legjobb, ha pár órán át inkább koplalunk, és nem eszünk, csak legfeljebb néhány szem kekszet.

Mindemellett a hányinger enyhítésére az alábbi módszereket lehet érdemes kipróbálni.

Vegyünk mély lélegzeteket!

A lassú, mély légzés kutatások szerint segíthet enyhíteni az émelygést. A szánkon keresztül szívjuk be a levegőt, majd fújjuk ki, és ismételjük legalább három-öt alkalommal. Ez a technika a tengeribetegség tüneteit is segíthet enyhíteni.

A hányinger okozta kellemetlenségek ellen egyszerű praktikákkal is felvehetjük a küzdelmet

Fogyasszunk gyömbért!

A gyömbér egy kutatás szerint 40 százalékkal segíthet enyhíteni a kemoterápia után fellépő émelygés erősségét. Ugyanez igaz a tengeribetegségre is. Ihatunk gyömbérteát, de kapszula formájában is beszedhetjük. Ilyen kapszulákat érdemes magunkkal vinni akkor is, ha hosszabb autó-, repülő- vagy hajóútra készülünk.

Akupresszúra

Az akupresszúra különböző energiapontok nyomkodásán alapuló, ősi kínai eredetű gyógymód. Részletek itt.

Csuklónk belső oldalán található egy akupresszúrás pont, amelynek stimulálásával csökkenthető a hányinger. Három középső ujjunkat helyezzük a csukló belső oldalára - a pont a mutatóujjunk vonalában található, éppen a csuklónk közepén. Az émelygés enyhítéséhez masszírozzuk ezt a pontot közepesen erősen körülbelül három-öt percig folyamatosan.

Édesköménymag és -olaj

Nyugtatja az emésztőrendszert, így hányinger kúrálására is alkalmas lehet. Ihatunk édesköményteát, de kapszula formájában is szedhetjük. Gyömbérkapszulával kombinálva szinte mindenkinél elérhető a kívánt hatás.

Forrás: care2.com