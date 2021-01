A lencsére bíztuk a szerencsénket tavaly is

A rögtön puha mézeskalács vezette a karácsonyi sütemények toplistáját, míg szilveszterkor a legtöbb asztalra lencsefőzeléket tálaltak - derült ki a Nosalty összesítőjéből.

2020-ban is a mézeskalácsé volt a december, meglepetés talán az eddigi években top 10-ben lévő rakott csirkemell és a kacsasült háttérbe kerülése, valamint a saláták előretörése. Kevésbé meglepő, hogy a karácsonyi vásárok elmaradásának hatására nőtt a forralt bor készítésével kapcsolatos receptek látogatottsága. Szilveszterkor a már megszokott módon a lencseételek taroltak. Nem véletlenül, a hagyományok szerint szerencsénk és anyagi jólétünk is megalapozható velük az aktuális évre, és még egészségesek is. Emellett a malacsült és a klasszikus vendégváró falatok voltak a legnépszerűbbek.

Kedves Doktor Úr! Az Anyám gyermek orvos volt . Jelenleg 84 éves és Pro Famíliás receptjei vannak. Sajnos ebből kifolyólag használja is Őket ír magának minden fajta gyógyszert.Pl.: Xanax 3*1, vérnyomás csökkentők 2-3vagy három fajta, Lertazin ezt néztem most meg minek-:), gyomornedv segítő, memoril, rengeteg hashajtó, szemcseppek, orrcsepp,ízületeire Meloxep és sorolhatnám jelzem van házi orvosunk is de Őt ez nem érdekli. Elmentünk a bőrklinikára ( viszketős bőrbetegsége van, hogy úgy kikaparja, hogy vérzik)Szegedre ott kijelentette hogy Ő gyógyszerezi magát, és lehetett mert ugye protekcióval mentünk. Szeretném Önt megkérdezni, hogy egy orvos hány éves koráig gyógyszerezheti így magát mert ez félelmetes így. Köszönöm a válaszát előre is. Üdvözlettel:Bugyi Katalin

Kedves Hölgyem! Sajnos tudomásom szerint ilyen szabályzás nincs. Talán bíróságon keresztül lehetne eltiltani őt a gyógyszerfelírás jogától, ha a beszámíthatatlanságát hitelt érdemlően bizonyítani tudná, dehát nem hiszem, hogy ez megoldás és egyáltalá...