Így nem puffasztanak a hüvelyesek

Rengeteg érv szól a hüvelyesek rendszeres fogyasztása mellett. Rosttartalmuk segít, hogy emésztésünk megfelelően működjön és ne legyen székrekedésünk, emellett a rostoknak köszönhetően tovább érezzük magunkat jóllakottnak. A legtöbb hüvelyes glikémiás indexe alacsony, ami azt jelenti, hogy nem okoz komolyabb vércukorszint-ingadozást. A babfélék fogyasztásának koleszterinszint-csökkentő hatása pedig a szív egészségére is pozitívan hat. Sokan azonban mégis kerülik ezeket az egészséges élelmiszereket, mert a fogyasztásuk fokozott gázképződést okoz.

Hogy a tüneteket elkerülhessük, fontos megérteni azt is, hogy a hüvelyesek miért váltanak ki puffadást egyesekben. Ezek a zöldségek a szervezet számára feldolgozhatatlan, emészthetetlen szénhidrátokat tartalmaznak, amelyek nem szívódnak fel megfelelő módon a vékonybélben. A tápcsatornában lévő baktériumok pedig ezeket erjesztve jelentős mennyiségű bélgázt termelnek, ami puffadáshoz vezet. Nemcsak a bab és a lencse, hanem például a szója és a belőle készült ételek is kellemetlen panaszokat válthatnak ki. Néhány tanácsot megfogadva azonban ez elkerülhető!

Szoktassuk a szervezetünket a hüvelyesekhez!

Aki gyakrabban eszik hüvelyeseket, kevésbé tapasztalja meg a tüneteket, mint aki csak egyszer-egyszer. Több kutatás is igazolta, hogy rendszeres fogyasztásukkal a szervezetünket hozzászoktathatjuk ezekhez az élelmiszerekhez, és idővel a tünetek is enyhébben jelentkeznek, vagy akár meg is szűnhetnek. Igyekezzünk tehát minél többször fogyasztani ezeket!

Válasszuk a könnyebben emészthető hüvelyeseket!

A hüvelyesek más-más módon váltják ki a kellemetlen panaszokat, érdemes ezért a könnyebben emészthető fajtákat választani azoknak, akiknél visszatérő problémát jelent a puffadás.

Kímélőbb a gyomorral például a borsó és a lencse, míg a szójabab és a tarkabab már rendszerint nagyobb gondot okozhat. Ha a fokozott gázképződés nálunk is visszatérő problémát jelent, válasszuk inkább az előbbieket.

Áztassuk be a fogyasztás előtt!

A babot főzés előtt sokan beáztatják, hogy a szemek könnyebben megpuhuljanak. Viszont ennek még egy pozitív hatása lehet: ha a hüvelyeseket néhány órával a főzésük előtt beáztatjuk, kevésbé fog puffasztani az elfogyasztásuk.

Vigyázzunk a fűszerekkel!

Aki hajlamos a felfúvódásra, érdemes óvatosan bánnia az ételek fűszerezésével is. A só ugyanis fokozhatja a szervezetünkben a víz-visszatartást, ennek eredménye pedig a puffadt has lehet. Ha tehát a kelleténél több sóval fogyasztjuk a hüvelyes zöldségeket, akkor csak felerősítjük a kellemetlen mellékhatásokat.

Rágjuk meg az ételeket alaposan!

A hüvelyesek elfogyasztásának módja is befolyásolhatja a kellemetlen tüneteket. Érdemes alaposan megrágni minden falatot, így ugyanis megnő a lenyelt étel emésztési felülete, és a gyomrunkat is kevésbé terheli le.