A home office váratlan hatása

A megkérdezett dolgozók 21 százaléka otthonról végzi a munkáját, mintegy felük kifejezetten a koronavírus-járvány miatt - derült ki abból az online felmérésből, amelyet a tokiói Keió Egyetem kutatói más intézmények szakembereivel együttműködve folytattak le a közelmúltban. Arra keresték a választ, milyen hatással lehet a távmunka a dolgozók mentális egészségére.

Home office-ban dolgozva is fontos, hogy legyen fix munkaidőnk. Fotó: Getty Images

A távmunkát végzők 35 százaléka állította azt, hogy a home office következtében romlott a mentális egészsége, míg 14,3 százalékuk éppen az ellenkezőjéről számolt be. Mindazonáltal a többség, a válaszadók 50,7 százaléka szerint semmilyen kihatással nincs az otthonról történő munkavégzés a mentális egészségre. A március 26-28. között lezajlott felmérésben 8475 felnőtt vett részt, mindannyian 20-64 év közöttiek.

Hogyan könnyíthetjük meg az otthoni munkát?

Vajon melyek a legfőbb nehézségek azoknál a válaszadóknál, akik úgy érzik, romlott a mentális egészségük? Nos, 41,3 százalékuknak nehezére esik elválasztani a munkát a magánélettől, 39,9 százalék úgy érzi, jelen körülmények között nem tud elég testmozgást folytatni, 39,7 százalék számára pedig nehézkesebbé vált így a kommunikáció a kollégákkal.

Isamu Yamamoto, a Keió Egyetem gazdasági és kereskedelmi fakultásának professzora is egyetért abban, hogy a home office esetén bizony fennáll annak veszélye, hogy a munkaidő kitolódik, így a munka és a magánélet közötti határ elhalványul. Tanácsként éppen ezért ő is arra hívta fel a figyelmet, hogy annak is legyen fix munkaideje, aki otthonról dolgozik. Érdemes továbbá a vezetőkkel való egyeztetések idejét is jó előre megbeszélni, és ehhez tartani magunkat.

Forrás: nypost.com