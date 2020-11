A kávénk ettől lesz egészségesebb

Szórjuk meg egy kis fahéjjal!

Ha egy kevés fahéjjal ízesítjük a kávénkat, akkor nemcsak finomabb és illatosabb lesz, hanem belecsempészünk egy extra adag antioxidánst is. A fahéj tele van egészséges anyagokkal - nem véletlenül használják évezredek óta fűszerként és gyógyászati célokra is a keleti kultúrákban. Tanulmányok szerint védi az agyat és a szívet, csökkenti a rákos megbetegedések kialakulásának esélyét, és még az immunrendszert is segíthet felturbózni.

Fahéjjal, kurkumával, gyömbérrel

Keverjünk bele gyömbért!

A gyömbéres kávé elsőre talán furán hangzik, de érdemes egyszer kipróbálni, hogy reggeli adagunkba egy kiskanál szárított, őrölt gyömbért keverünk. Kellemes aromája mellett tele van antioxidánsokkal, segíthet elűzni a hányingert, csökkentheti az izomfájdalmakat és a koleszterinszintet, és támogatja az emésztőrendszer működését is.

Dobjuk fel kis kurkumával!

A kurkumát nem véletlenül istenítik annyira az egészséges táplálkozással foglalkozók - bátran keverhetünk belőle a tejeskávénkba is. A benne található kurkuminnak köszönhetően erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő, segíti a szervezet méregtelenítő folyamatait, könnyíti az emésztést, sőt még a depresszió kezelésében is segítséget nyújthat.

Adjunk hozzá maca port!

A maca por már szinte minden bioboltban kapható, és érdemes is rendszeresen fogyasztani - például kávéba keverve. Kutatások szerint segít kiegyensúlyozni a hormonrendszert, növeli a sportteljesítményt, energizál, és a libidóproblémákkal küzdőknek is segítséget nyújthat.

