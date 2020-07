A jegeskávé így lesz tökéletes

Minden régiónak megvan a maga jellegzetes jegeskávé-receptje. A görögök a tejjel és jéggel összeturmixolt instant kávéra, azaz a frappéra esküsznek, a shakerato pedig főleg Olaszországban hódít. Ez utóbbi elkészítéséhez a kávét tört jéggel és cukorral rázzák össze egy shakerben. Katalóniában és Portugáliában citromszeleteket adnak a jegeskávéhoz, Vietnámban cukrozott, sűrített tejjel fogyasztják, Németországban és Ausztriában pedig tejszínhabbal és fagylalttal készítik.

Azonban a magyarok is a saját ízlésükre formálták a jegeskávét. "Mi, magyarok általában tejjel és cukorral isszuk a kávénkat, desszertként tekintünk rá, és ezt a jegeskávé-kultúránk is visszatükrözi. A jegeskávé itthon egy érdekes hibrid, mert különböző kávékultúrák hatását egyesíti. Népszerű a bécsi kávékultúrára jellemző - kissé retró - tejszínhab-réteg, csakúgy, mint a török-balkáni eredetű, szirupos-öntetes megoldás. Sőt mitöbb, itthon nem ritka, hogy egy harmadik, olaszos hatás is megjelenik, vaníliafagylalt formájában. Ehhez valószínűleg az olasz affogato recept adta az ihletet, ami úgy készül, hogy egy gombóc vaníliafagylaltra elkészítünk egy espressót" - mondta Márkosi Balázs, a Nespresso kávénagykövete.

A jéggel készített kávé a forró nyarak elengedhetetlen itala. Fotó: Getty Images

Jegeskávé, cold brew és nitro

A hagyományos jegeskávé a jég utólagos hozzáadásával készül, de léteznek eltérő eljárások is. Az úgynevezett "cold brew", azaz hidegen kivonatolt kávé felfedezése Todd Simpson nevéhez fűződik, aki az 1964-es perui utazása során figyelt fel a helyiek különleges technikájára. A kávészemeket hosszú ideig vízben áztatták, az így kapott ital pedig kevesebb savat és lágyabb ízjegyeket tartalmazott. Ebből lett a cold brew vagy más néven a Toddy. Ennek továbbfejlesztett változata a csapolt "nitro" kávé, ami nitrogén hozzáadásával nyeri el krémes textúráját. A boltokból ismert dobozos jegeskávé ötlete pedig Japánból származik. Az első változat megalkotója Tadao Ueshima volt, aki 1969-ben mutatta be innovációját, de a hetvenes évekig nem aratott vele nagy sikert.

Hogyan készül a tökéletes jegeskávé?

A jég megváltoztatja a kávé ízét, mert a forró és hideg találkozásánál keletkező hősokk a megszokottól eltérő aromákat szabadít fel. "Mindig a jég legyen az első összetevő. A nagyobb méretű jégdarabok nem olvadnak el azonnal, és nem hígítják fel túlzottan a kávét. Édesítéshez szirupot javaslok, mert a hideg folyadékban nem oldódik olyan jól a cukor. A jég és a kávé aránya legyen legalább három az egyhez" - foglalta össze a legfontosabb alapszabályokat Márkosi Balázs.

Izgalmas receptek

Végül pedig jöjjön két izgalmas jeges kávékoktél a Hotsy Totsy Budapest műhelyéből, amelyeket mi is könnyedén elkészíthetünk otthon.

Berry me!

Hozzávalók:

1 kávékapszula (40 ml)

3 nagy méretű jégkocka (3x30 g)

15 ml limelé

10 ml cukorszirup

20 ml fekete áfonyalé

10 ml feketeribizli szirup (opcionális)

100 ml bodzás vagy klasszikus indian tonic

friss bazsalikom, menta vagy bátrabbaknak koriander

lime szeletek

Elkészítés: Az egyik fűszernövényt finoman törjük meg, kenjük meg vele a pohár belsejét, majd tegyük bele a pohárba. Ezután töltsük fel jéggel a poharat, majd adjuk hozzá a gyümölcsleveket és a szirupokat. Öntsük fel tonikkal, majd az italból kilógó jégre készítsük el a kávét. Mentalevéllel, bazsalikommal, korianderrel és lime-mal díszíthetjük.

Take your time

Hozzávalók:

1 kávékapszula (40 ml), vagy a hangsúlyosabb kávéíz érdekében 2 kapszula (25-25 ml)

3 nagy méretű jégkocka (3x30 g)

150 ml kakukkfüves mandulaital

20 ml sós karamell szirup

friss kakukkfű

vajkaramella

Elkészítés: Kakukkfüves mandulaital elkészítéséhez áztassuk legalább 4 óráig 500 ml hideg mandulaitalban egy maréknyi friss kakukkfüvet. Ha ez kész, töltsünk meg egy poharat jéggel, majd öntsük fel a kakukkfüves mandulatejjel és a sós karamell sziruppal. Ezután készítsünk el egy kávét, ami csorgassunk rá az ital tetejére. Végül jöhet az ital dísze, a kakukkfű és a tört vajkaramella.