A csontokat is erősíti a kávé

A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala, amit elsősorban élénkítő hatása miatt fogyasztanak sokan. Több kutatás is igazolta azonban azt is, hogy mértékkel fogyasztva ez a koffeines ital az egészségünket is szolgálhatja. Egy frissen publikált tanulmány szerint például a csontjainkat is erősítheti - írja a Business Insider.

A Hong Kong Egyetem munkatársai 564 kínai ember csontsűrűségét vizsgálta meg, majd hasonlította össze az adatokat azzal, hogy fogyasztanak-e kávét, és ha igen akkor mennyit. Kiderült, hogy a rendszeresen kávézóknak átlagban jobb a csontsűrűségük, tehát erősebb, egészségesebb volt a csontozatuk.

A kávé a csontjaink és a szívünk egészségét is szolgálja. Fotó: Getty Images

Habár a vizsgált személyek számát tekintve a tanulmány nem tekinthető túl nagynak és a kávéfogyasztási szokásokról is önként kellett vallaniuk a résztvevők, azt nem ellenőrizhették vissza, a tudósok szerint mégis fontos eredmények születtek. A korábbi, hasonló témájú kutatások ugyanis még nem szolgáltak egyértelmű eredménnyel a kávé csontozatra gyakorolt hatásait illetően.

A szívre is jó hatással van

Korábbi kutatások a kávé szívre gyakorolt hatásait is vizsgálták, és arra jutottak, hogy a népszerű koffeines ital csökkentheti bizonyos kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának az esélyét. Az egyik legnagyobb ilyen tanulmányt a National Institutes of Health (NIH) készítette el, több mint 400 ezer amerikai ember egészségi adatainak elemzésével. Az eredmények szerint a rendszeres kávéfogyasztók körében alacsonyabb a szívbetegség vagy a stroke miatti halálozások aránya.

Ugyanerre a következtetésre jutott egy még grandiózusabb, Európában végzett 2017-es tanulmány. Ebben félmillió ember egészségi állapotát és kávézási szokásait vetették össze, és arra jutottak, hogy a napi 3-4 csészével fogyasztók körében 19 százalékkal alacsonyabb volt szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás aránya. Kutatók szerint a kávéban lévő anyagok képesek fiatalon tartani olyan fehérjéket, amelyek a sejtek energiaellátásáért felelnek, így ennek köszönhető az egészségre gyakorolt pozitív hatásuk.