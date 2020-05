Kinél alakul ki vashiány?

Milyen tünetek figyelmeztethetnek vashiányra? Részletek itt.

A vas nélkülözhetetlen testünk megfelelő működéséhez, ionja fontos alkotóeleme a vér hemoglobinjába épülő, a tüdőből a szervezet többi szövetéhez oxigént szállító hem molekulának. Fontosságát mutatja, hogy egy átlagos felnőtt szervezet 3-4 grammos vastartalmának 60 százaléka a vörösvértestek hemoglobinjában található. A megfelelő vasszint emiatt kulcskérdés, ahogyan azoknak a szerveknek az épsége is, amelyek a vasat raktározni képesek: ilyen a lép és a máj, amelyekből a vérzés miatt elvesztett vas hamar pótlódni tud. Súlyos vashiánynál ezek a raktárak - még ha a szervek amúgy egészségesek is - kiürülnek, a szervezetünk onnan már nem tud vashoz jutni, ha szüksége lenne rá. Ez az oka annak, hogy a súlyosabb vashiány kezelése jellemzően hónapokat vesz igénybe, hiszen a hemoglobinszint normalizálása után a kimerült raktárak feltöltésére is szükség van.

Táplálkozásunk alapvetően kihat szervezetünk vasellátottságára. Fotó: Getty Images

Minden hónapban veszteség

A vashiány előfordulásának kockázata a fogamzóképes korú nőknél magasabb, hiszen ők amenstruációmiatt rendszeresen vért, azzal együtt pedig vasat is veszítenek. Ez persze természetes jelenség, és ha pótolják az elvesztett vasat, nem is okoz problémát. Gond csak akkor van, ha a táplálkozás vasban szegény, kevés benne például a hús. A rizikó azokban az esetekben a legmagasabb, amikor a vérzés nagyon erős vagy elhúzódó, esetleg fennáll valamilyen egyéb vérzészavar. A serdülő lányok különösen veszélyeztetettek, egyszerűen azért, mert ők nemcsak a menstruáció során vesztenek vasat, hanem az ilyen életkorban gyorsabb ütemű növekedés miatt eleve magasabb a vasigényük, így alapból többre van szükségük. Ugyanez a helyzet a várandós nőkkel és a szoptató anyukákkal, akiknek szintén emelkedett a vasszükséglete, és amit a táplálékkal bevitt vas nem feltétlenül képes kielégíteni.

Könnyen kialakulhat vashiány sportolóknál is, akiknek szervezete a fokozott izommunka miatt az átlagosnál szintén több vasat igényel, így esetükben a normál táplálkozás ehhez nem mindig biztosít megfelelő forrást, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a vasraktáraik hamar kimerülnek. Figyelni kell a vas pótlására akkor is, ha valaki műtéten esett áll, komoly vérveszteséget szenvedett, vagy olyan betegségben szenved, amely fokozza a vashiány rizikóját.

Kulcskérdés a táplálkozás

Akinek nincs vérvesztesége vagy felszívódási zavara, sem egyéb, rizikót növelő betegsége, emellett kiegyensúlyozottan táplálkozik, az képes ellátni a szervezetét a szükséges mennyiségű vassal. Más a helyzet viszont akkor, ha valaki komolyabb diétát követ, vegetáriánus vagy vegán életmódot folytat. Ilyenkor a hús és a máj mellőzése miatt jellemzően nem jut kellő mennyiségben vas a szervezetbe. Persze a húsfélék és a máj mellett sokat tartalmaznak ebből az anyagból a hüvelyes zöldségek és a teljes őrlésű lisztek, vagy éppen a szezámmag és a pisztácia is, de azt tudni kell, hogy a növényi eredetű vas kevésbé jól hasznosul a szervezetben.

A vegetáriánus étrend mellett hiányállapotot okozhat az egyoldalúan szénhidrátdús, fehérjeszegény táplálkozás, ezért azt is kerülni kell. A lényeg mindig az, hogy az étrendünk teljes értékű legyen, szerepeljen benne hús, hal, tojás, tej, zöldség és gyümölcs is. Utóbbiakra azért kell figyelni, mert a vas felszívódásához szükség van C-vitaminra is, amit a növényi eredetű ételek tartalmaznak. Javítja még a vas felszívódását a gyümölcsökben lévő fruktóz is.

Ha nem szívódik fel

A felszívódási zavarok esetleges fennállása azért kulcskérdés, mert a vas a bélcsatornából, a bélbolyhokon át szívódik fel a nyombélben termelődő emésztőnedv segítségével. Ebből következik, hogy akinek a vasfelszívódása nem jó, az vasban gazdag táplálkozás mellett sem tudja feltölteni a raktárait. Nem kell tehát magyarázni, miért jelent emelkedett rizikót minden vékonybél-betegség, illetve az is, ha a gyomor gyulladásos betegségei savhiányt okoznak - ilyenkor a vas már oldott formába is kevésbé tud kerülni, így felszívódása is problémás.

Klasszikus rizikótényező az olyan felszívódási zavarral járó állapot, mint például a cöliákia, vagy lisztérzékenység. Mivel a vashiány hátterében emésztőszervi, gyomor-bél traktusból eredő vérzés is állhat, komoly kivizsgálásra lehet szükség olyan esetekben, amikor a vashiány oka nem egyértelmű. Nagyon ritkán, de a vashiány okaként bélférgesség is előfordulhat, így aki állatokkal foglalkozik, annak erre is gondolnia kell.