A vashiány okai, tünetei, kezelése

Figyelmeztető jelek

Ahhoz, hogy szervezetünk egészségesen működjön, olyan nyomelemekre van szükségünk, mint például a vas . Hiányában romlik testünk oxigénellátása és sem az izomrendszerünk, sem pedig a sejtjeink nem képesek megfelelőképpen ellátni a feladataikat. Mivel a szervezetünk nem tudja előállítani, ezértMíg a különböző húsételek - elsősorban vörös húsok és belsőségek - könnyen felszívódó vasat tartalmaznak, addig a növényi eredetű élelmiszerekben található vas jóval kisebb arányban tud hasznosulni a szervezetünkben.

Ha a szervezet egészséges működése zavart szenved, és ürülni kezdenek a vasraktárak, az hosszú távon komoly problémákat okozhat. A vashiányra különböző jelek hívhatják fel a figyelmet: ilyen elsősorban a folyamatos fáradtság, kimerültség, gyengeség, koncentrálási zavarok, levert hangulat, valamint megjelenhet tünetként a szabálytalan szívverés, szédülés, fejfájás, sápadtság, hidegérzet, étvágytalanság, nyelési zavarok, székrekedés, haj- és körömprobléma is. Mivel szervezetünk ellenálló képessége általánosan csökken, ezért vashiány esetén jóval gyakrabban kaphatunk el vírusos, bakteriális vagy akár gombás fertőzéseket is.

A több között gyakorifejfájásis utalhat vashiányra. Fotó: Getty Images

Szerteágazó okok

Vashiányos állapot különböző okokból alakulhat ki. Előidézhetik felszívódási zavarok, krónikus megbetegedések, vagy akár egyes gyógyszerek is. Jellemző lehet jelentősebb túlsúly esetén, de előfordulhat azoknál is, akik intenzíven sportolnak. Emellett vannak olyan életszakaszok, amikor alapvetően megemelkedik a vasigényünk: ilyen a gyermek- és serdülőkor, valamint nők esetében a termékeny kor, azaz a menstruációs időszak. A nemek közt is nagy különbség van, hiszen, míg a férfiak átlagos vasszükséglete napi 8 mg, addig a nőké ennek a duplája, míg a terhesség alatt a triplája is lehet.

A nők vasigénye a terhesség és a szoptatási időszakban különösen megnő. Ilyenkor még fontosabb odafigyelni erre, mivel a vashiány - és a következtében idővel kialakuló vashiányos vérszegénység - nemcsak az anya, hanem a magzat egészségét is veszélyezteti: káros lehet az idegrendszeri fejlődésére, valamint fokozhatja a koraszülés kockázatát. A szülés miatti vérveszteség következtében pedig szintén vaspótlásra lehet szükség, akárcsak a különböző műtétek vagy sérülések után. Amennyiben a kiváltó okok nem egyértelműek, először ennek kell utánajárni, és ha valamilyen alapbetegség húzódik a háttérben, meg kell kezdeni annak célirányos kezelését.

Vaspótlás okosan

Hogyan kezelhető a vashiányos vérszegénység? Részletek itt.

Vaspótlásra számos étrend-kiegészítő, valamint patikákban akár vény nélkül is elérhető, szájon át szedhető gyógyszer áll rendelkezésre. De nem mindegy, hogy melyiknek mennyi az elemivas- tartalma, milyen formában tartalmazza a vasat, annak milyen a felszívódása és milyen mellékhatásokat okozhat a szedése. Vagyis a különféle termékek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért érdemes közülük körültekintően választani.

A hiány mértékétől függően, javasolt olyan készítményt választani, mellyel hatékony vaspótlást tudunk elérni, azaz a számunkra szükséges napi vasmennyiséget minél kevesebb tabletta bevételével tudjuk biztosítani. Ha érzékeny a gyomrunk, akkor jobb, ha a vaspótlónkat nem éhgyomorra kell szednünk, hanem étkezéssel egyidejűleg is bevehetjük anélkül, hogy a vasfelszívódás hatásfoka gyengülne. Arra is figyeljünk, hogy az alkalmazott vaspótlónkkal nem kell-e tartanunk túladagolás veszélyétől.