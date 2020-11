Jelek, hogy nem eszünk elég fehérjét

Mennyi fehérjére van szükségünk?

Testsúlykilogrammonként naponta 1,2-1,5 gramm fehérje fogyasztása ajánlott. Ezzel a mennyiséggel szinten tartható a már meglévő izomállomány, ha viszont valaki izmot szeretne építeni, annak érdemes megnövelnie napi 2 grammra a bevitelét. Fontos megemlíteni, hogy fehérjét nem csupán állati eredetű élelmiszerekből nyerhetünk. Nagyszerű növényi fehérjeforrásnak számítanak a diófélék, a sötét színű leveles zöldek és a hüvelyesek egyaránt, ezek ugyanakkor nem tartalmazzák az összes esszenciális aminosavat. Vegán vagy vegetáriánus étrendet követők számára javasolt tehát, hogy fokozott figyelmet fordítsanak erre is ételeik elkészítése során.

Növényi és állati eredetű élelmiszerek egyaránt tartalmaznak fehérjét

A fehérjehiány tünetei

A túlzottan alacsony fehérjebevitel tünetei már rövid távon is jelentkeznek. Fáradékonyság és izomfájdalmak léphetnek fel, mivel testünk legelőször az izmokat kezdi lebontani, ha nem jut hozzá a zökkenőmentes működéshez szükséges energiához. Emellett egyre gyakrabban fellépő éhségérzetet is tapasztalhatunk. Ennek oka, hogy a fehérjék fogyasztása hozzájárul avércukorszintkiegyensúlyozásához. Ha tehát nem eszünk elég proteint, az étkezések után rövid idővel máris újra követelni fogja szervezetünk az ételt.

Gyengébbé, töredezetté válhat a hajunk és a körmünk, mivel a fő összetevőjüket jelentő keratin szintén a fehérjék közé tartozik. Egyeseknél ödémás duzzanat jelentkezhet a végtagokban: ilyenkor a fehérjehiány hatására a szervezet vizet kezd visszatartani. Afehérjeaz új sejtek és szövetek képződésében, így a sebgyógyulásban is szerepet játszik, ezért, ha nincs elég a szervezetben, ezek a folyamatok szintén lelassulnak. Meggyengülhet továbbá az immunrendszer is, azaz gyakoribbá váló és nehezebben gyógyuló fertőzések is utalhatnak fehérjehiányra.

Összességében elmondható, hogy minél többet tapasztalunk egyszerre a felsorolt tünetek közül, annál nagyobb esély van rá, hogy nem jut elég fehérje a szervezetünkbe.

