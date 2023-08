Íme 2 szabály, hogy ne ártson meg a reggeli kávé

A kávéfogyasztásnak számos kimutatható előnye van. Kezdjük a nyilvánvalóval: a benne lévő koffein segít éberebbnek maradni. Bár ez a hatás talán nem elég ahhoz, hogy teljesen ellensúlyozza az alváshiány kognitív funkciókra gyakorolt hatását, de akkor is jól jöhet, ha szükségünk van egy kis felfrissülésre, például egy hosszú autóút során. Egy csésze friss kávé elkészítése emellett megnyugtató rituálé is lehet, sőt egy nemrégiben napvilágot látott tanulmány szerint ráadásul már a kávé illata is stresszoldó hatással van a fogászati kezelésen részt vevő páciensekre. De már arra is vannak bizonyítékok, hogy a kávé védelmet nyújthat az Alzheimer-kór és a 2-es típusú cukorbetegség ellen is. Nem mindegy azonban, mikor fogyasztod el azt a bizonyos csésze kávét – hívja fel a figyelmet az IFL Science.

Bár nyilvánvalóan vannak pozitív hatásai, az sem mindegy, hány csészével iszol meg egy nap. Mutatjuk, milyen jelek utalhatnak arra, ha túlzásba viszed a kávét.

Jó szokás, de nem mindegy, mikor iszod. Fotó: Getty Images

Ezért ne ezzel indíts

Több okból sem a legjobb döntés kávéval indítani a napot. Az egyik, hogy a kávé vízhajtó hatású, tehát növeli a vizelettermelést, ami ébredés után – a szervezet számára egy már eleve vízhiányos állapotban – semmiképp sem kedvező. A második ok, hogy a kávé serkenti a kortizol, azaz a stresszhormon felszabadulását, mely ébredéskor eleve a legmagasabb szinten van, ezért jobb, ha várunk egy kicsit a reggeli rutinunkkal, amikor a kortizolszint csökkenése már megkezdődött.

Összességében tehát elmondható, hogy nem kell lemondanod a kávé élvezetéről, csupán tartsd be az alábbi szabályokat: ébredéskor indíts inkább egy pohár vízzel, majd egy-másfél órával később már jöhet is az első adag koffein.

„A kávé viszonylag gyorsan felpörget, ezért is szeretjük reggelenként, amikor azonnali élénkítő hatásra van szükségünk” – mondta Schmidt Judit. Szakértőnk egy korábbi cikkünkben azt is hozzátette, hogy ez a hatás azonban gyorsan elmúlhat, mivel a kávéban levő koffeint viszonylag hamar feldolgozza a szervezetünk. A tea, főleg a zöld tea hatása ennél lassabban érvényesül, és valamivel tovább fennmarad. De az sem mindegy persze, hogy milyen mennyiségben fogyasztjuk a koffeint tartalmazó italokat.