Állandóan hideg a kezünk, a lábunk, didergünk még akkor is, ha odakint vagy a szobában kifejezetten meleg van? Az alábbiak lehetnek az okai.

Ha kezünk és lábunk mindig hideg, viszont a testünk többi része nem, akkor valamilyen keringési probléma állhat a háttérben. Lehet, hogy valami baj van a szívünkkel, az erős dohányosok pedig érszűkületre is gyanakodhatnak. A háttérben Raynaud-kór is állhat - ez a betegség a végtagok ereinek szűkületét okozza, de gyógyszerrel kezelhető.

Az alacsony vasszint az egyik leggyakoribb oka a fázékonyságnak. A vas ugyanis segít a vérnek az oxigén szállításában, és abban, hogy tápanyagokkal lássa el a sejteket. Ha ez a funkció nem működik megfelelően, akkor a sejtek sem, ami didergést, hidegrázást okozhat. A tartós vashiány ráadásul pajzsmirigy-alulműködéshez is vezethet.

A folyamatos fázékonyság pajzsmirigy-alulműködés tünete is lehet, ami miatt szintén lassulhat az anyagcsere , és csökkenhet a test hőtermelése. Ha a fázékonyság mellé hajhullás, száraz bőr és folyamatos fáradtság is társul, vizsgáltassuk meg pajzsmirigyünket.

Az alacsony testsúly, illetve testtömeg-index gyakran jár fázékonysággal. Mivel a testben kevés a zsír, nincs, ami védje a hidegtől, és az alacsony súlyú emberek általában keveset is esznek. Emiatt anyagcseréjük lelassul, testük pedig nem termel elég hőt.

