A meddőség kevésbé ismert oka

A fel nem ismert pajzsmirigy-rendellenesség szabálytalan menstruációt, meddőséget, gyakori vetélést is okozhat.

Amennyiben a pajzsmirigy túlműködése áll fenn, az igen jellegzetes tünetek nem feltétlenül jelentkeznek mindenkinél. Mindazonáltal hatására felborulhat az ösztrogén anyagcsere, ezáltal a rendszertelen menstruációs ciklus mellett szintén előfordulhat meddőség is, annak ellenére, hogy a peteérés ilyenkor többnyire megtartott. A túl sok pajzsmirigyhormon a férfiaknál is csökkenti a spermaképződést, így szintén meddőséghez vezethet.

A pajzsmirigy alulműködése alacsony progeszteronszintet is eredményezhet, melynek eredményeként a ciklus második, 13-17 napos fázisa túlságosan lerövidül, emiatt a megtermékenyített petesejt nem tud beágyazódni a méhnyálkahártyába. Emellett zavart szenvedhet a szénhidrát-anyagcsere is, az ennek eredményeként kialakuló inzulinrezisztencia szintén akadályozza a teherbe esést.

A pajzsmirigy alulműködése rendszertelen menstruációs ciklusokat, elhúzódó vagy erős vérzéseket, rendszertelen tüszőrepedést is eredményezhet. Gondot jelenthet az emelkedett prolaktin hormonszint, ami a sárgatesthormon (progeszteron) hatást gyengítheti. Komolyabb esetben a látszólag teljesen megfelelőnek tűnő, szabályos menstruációs ciklusok ellenére a petefészekből nem szabadul ki a megtermékenyítésre alkalmas petesejt, az úgynevezett anovulációs ciklusok során pedig a tüszőrepedés egyáltalán nem következik be, így terhesség sem alakulhat ki.

Üdvözlöm! Segítséget kérnék az alábbiakban. 32 éves anyuka vagyok. Hetek óta fáradékony vagyok, a munkahelyemen, BKV-n is majd elalszom, pedig ez sosem volt rám jellemző. Évek óta alacsony a vérnyomásom, kardiológiára is kértem beutalót az időnként előforduló szív körüli szúrások miatt. IBS-em van, ebből adódik valószínűleg a minden reggeli hasmenésem. Az utóbbi időben a menstruációm sincs rendeben. Izzadékony is lettem. Háziorvosomnak elmondtam a panaszaim, sajnos nemigen foglalkozott velem. Labort kért, amiben a TSH szintem alacsonyabb, mint a minimum érték. Illetve az éhomi cukrom is elég magas, de határértéken belül van. A háziorvosom annyit mondott, hogy rendben van a labor, a pajzsmirigy funkcióban van eltérés, de nem kell még vele foglalkozni. És ennyi. Nem oldotta meg a problémám amiből a tüneteim adódtak, és nem tudom most mit csináljak. Lehet-e pajzsmirigy, vagy egyéb gond lehet.

Köszönöm a választ! Üdv, Viki

Kedves Kérdező! Mivel nem küldte az eddig kapott eredmények, sajnos nehéz valamilyen javaslatot közölni. Kérem az eredményeket. De szeretném mondani, hogy az elégtelen pajzsmirigy okozhat hasonló panaszokat. De ha vérszegény, cukorbeteg...