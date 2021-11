A gyakori vizelési inger a korral jár?

A gyakori vizelés lényegében bárkit érinthet, de tény, hogy bizonyos kor, nagyjából 45-50 év felett úgy a nők, mint a férfiak körében sűrűbben előforduló jelenségnek számít. A problémával a középkorú, illetve idősebb emberek nagyjából harmada találkozik, köztük olyanok is, akik egyébként egészségesek, eleget mozognak, és odafigyelnek a testsúlyukra, táplálkozásukra. Ilyen esetben lehet, hogy hiperaktív hólyag áll a jelenség mögött, amikor a húgyhólyag már akkor is összehúzódik, amikor még nincs igazán tele, erős, hirtelen jelentkező vizelési ingert okozva. Akit érint, annál a korábban megszokottnál gyakoribb, akár az éjszakai alvást is megzavaró vizelési inger jelentkezik akkor is, ha életmódja - beleértve a folyadékfogyasztást - nem változott számottevően.

A legtöbb felnőtt ember egy nap során átlagosan 6-7 alkalommal érez késztetést a vizelésre - ha nekünk ennél gyakrabban kell vécére mennünk, illetve ha nem érezzük kiürültnek a húgyhólyagot vizelés után, és viszonylag hamar újra ki kell mennünk, akkor valószínűleg ez a probléma érint minket. De vajon miért jellemző ez olyan sok idősebb emberre?

Vesekő és a prosztata is okozhatja

Mielőtt azonban erre rátérnénk, érdemes kiemelni, hogy a gyakoribb vizelési ingernek a legtöbb esetben valamilyen húgyútifertőzésaz oka. Ebben az esetben azonban a jelenség nem tapasztalható hosszabb ideig, a beazonosításban pedig az is segít, hogy fertőzés esetén a vizelés igen gyakran fájdalommal, csípő érzéssel jár. Okai lehetnek továbbá fibrómák, vagyis jóindulatú daganatok, amelyek a test lényegében bármely pontján kialakulhatnak, így megesik, hogy nyomják a húgyhólyagot - ahogy a vesekő és a megnagyobbodott prosztata is így tehet, valamint a húgyhólyag és a petefészek daganatai. Már csak azért is érdemes orvoshoz fordulnunk, ha egyre sűrűbben keressük fel a mellékhelyiséget, hogy kizárjuk ezeket a problémákat - vagy pedig beazonosítsuk, hogy aztán idejében megkaphassuk a megfelelő kezelést.

Több oka lehet annak, ha gyakrabban kell felkeresnünk a mosdót. Fotó: 123rf

Idegrendszeri problémák (például stroke-ot követően), szklerózis és cukorbetegség is eredményezhet gyakoribb vizelés ingert, ahogy megjelenhet bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is. Ha viszont nem ezekről van szó, hanem hiperaktív hólyagról, akkor ennek testünk két szervéhez is köze van, melyek a korosodás folyamata során jelentős változásokon esnek át.

A húgyhólyag az alábbi módokon változik a korral:

nagyjából 50 éves kor felett a hólyag már kisebb mennyiségű vizeletet képes tartani, majd pedig kevesebbet is tud üríteni egyszerre;

ennek következményeképp több vizelet marad hátra egy-egy vizelés után a hólyagban;

bizonyos, a vizelet távozását segítő izmok pedig hiperaktívvá válnak.

Mindezzel párhuzamosan idősebb korban az agyunk kevésbé képes rá, hogy ne reagáljon a húgyhólyag enyhébb jelzéseire is rögtön vizelési késztetéssel.

Koffein, csokoládé, alkohol

Vagyis ahogy egyre idősebbek leszünk, strukturális és működésbeli változások is történnek testünknek ezen a pontján. Mivel a húgyhólyag kevesebb vizeletet tud tárolni és kevésbé jól is ürít, sőt vizeletcsepegés is történhet, újabb és újabb jelzéseket kap ebből az irányból az agy, hogy ha lehet, tegyen gyorsan valamit - mindez együtt pedig gyakoribb vizelési ingerhez vezet.

A probléma azonban jócskán mérsékelhető. Léteznek egyrészt gyógyszerek is rá, másfelől pedig agyunk ilyetén ingerekért felelős része bizonyos mértékben újratrenírozható egyszerűen azzal, ha nem engedünk azonnal a késztetésnek: fokozatosan, heteken át, plusz tíz percekkel érdemes egyre nyújtani és nyújtani az időt a késztetés és a vécére menés között. Azzal is segíthetünk továbbá magunknak, ha kerüljük azokat az ételeket, amelyekről tudjuk, hogy irritálhatják a húgyhólyagot: ilyen a koffein, a csokoládé, a paradicsomos ételek, az alkohol és a csípős ételek. A vízivást ellenben nem érdemes csökkenteni, mert sok problémát okozhat, ha nem vagyunk eléggé hidratáltak - csak este, közvetlenül lefekvés előtt inkább már ne igyunk semmit. Akármelyik utat választjuk is, mindenképp egyeztessünk előtte kezelőorvosunkkal!