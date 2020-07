Mi okozza a gyorsan múló mellkasi fájdalmat?

A mellkasifájdalommögöttes okai lehetnek banálisak is, mint például a reflux. Azonban súlyos ok is meghúzódhat mögötte, és akár szívrohamot is jelezhet. Fontos, hogy észrevegyük a figyelmeztető jeleket, és keressük a kapcsolódó tüneteket is.

Ez valami komoly dolognak a jele?

A gyorsan múló mellkasi fájdalom a szív, a légzőrendszer vagy az emésztőrendszer problémáját jelzi. Néhány embernél a pánikroham alatt is jelentkezhet. Saját magunkon nem lehet pusztán csak a tünetek alapján pontos öndiagnózist végezni. Menjünk orvoshoz, ha a mellkasi fájdalom ismétlődik, romlik vagy más tünetekkel együtt jelentkezik. A hetekig vagy hónapokig tartó fájdalom nem valószínű, hogy életveszélyes vészhelyzet miatt alakulna ki.

Kevésbé valószínű, hogy a szív problémái okoznák az alábbiakban bemutatott fájdalomtípusokat:

pár pillanatig tart,

gyógyszer hatására enyhül,

elmúlik, ha mély levegőt veszünk,

a mellkasnak csak egyetlen pontján érzékelhető,

elmúlik, ha a mellkast megmasszírozzuk.

Melyik fájdalomtípus nem jelez azonnali ellátást igénylő vészhelyzetet? Fotó: GettyImages

A gyorsan múló mellkasi fájdalom okai

A mellkasi fájdalom sokféle típusa gyorsan elmúlik. Még a szívroham miatti fájdalom is képes időlegesen enyhülni, de aztán visszatér. Hogy jobban megértsük a mellkasi fájdalom okait, figyeljük meg alaposan a többi tünetet is, hogy el tudjuk mondani az orvosnak.

A mellkasi fájdalom leggyakoribb okai az alábbiak.

Emésztőszervi problémák

Az emésztőszervi problémák nagy csoportja okozhat fájdalmat a mellkasban vagy a bordák környékén.

Arefluxégő fájdalmat okozhat a mellkasban.

Azepekőis okozhat hirtelen intenzív fájdalmat, amely pár óráig tart, elmúlik, majd újra jelentkezik.

Afekélyis okozhat gyorsan megjelenő majd elmúló fájdalmat.

Ha valakinek savrefluxa van, a mellkasi fájdalom általában rögtön az étkezés után, intenzíven jelenik meg. Ráadásul a fájdalom alkohol és zsíros ételek fogyasztására még intenzívebb. Ha arra gyanakszunk, hogy a mellkasi fájdalom gyomor- vagy májproblémára utal, fontos, hogy mielőbb felkeressük az orvosunkat. Azonban ez a fájdalomtípus általában nem jelez azonnali ellátást igénylő vészhelyzetet.

Izomfájdalom

A húzódás, sérülés miatt kialakuló izomfájdalom gyakran okoz mellkasi fájdalmat.

Az izomfájdalom tünetei széles körben variálódnak. A fájdalom lehet:

éles vagy tompa,

nyilalló vagy lüktető,

kifelé sugárzó vagy egy területre koncentráló.

A mellkasi fájdalom nagy valószínűséggel izom eredetű a következő esetekben:

masszírozás hatására enyhül,

rosszabbodik, ha folyamatosan erősen lélegzünk,

hasonló típusú izomfájdalmat érzünk, mint máskor, nyilvánvaló izomfájdalom esetén.

Pánikroham

A mellkasi fájdalom a pánikroham ijesztő tünete lehet, és ez ráadásul még idegesebbé teheti a beteget. Ez a fájdalom hasonlít a szívrohaméra. Néhány pánikbeteg úgy érzi magát emiatt, mintha haldokolna. Ez a fájdalomtípus gyakran elmúlik a mély levegővételtől is. Gyakran pusztán néhány percig tart. Ha nem múlik a fájdalom, akkor igen nehezen lehet eldönteni orvosi segítség nélkül, hogy pánikrohamról vagy szívrohamról van-e szó.

Légúti fertőzés

Mellkasi fájdalmat légútifertőzésis okozhat, különösen akkor, ha ez folytonos köhögéssel jár. Néhány betegnél a fertőzés után mellhártyagyulladás alakul ki. Ez a betegség a tüdő külső felületét fedő szövet, a mellhártya gyulladása. Forduljon orvoshoz, ha visszamarad a mellkas vagy a tüdő fájdalma a légúti fertőzés után is.

Angina

Az angina a mellkasban fellépő fájdalom vagy diszkomfortérzés, ami akkor fordul elő, amikor a szív nem kap elég vért. Akinek anginája van, az feszülést, nyomást vagy csavaró érzést tapasztal a mellkasában. Ez a fájdalom az állkapocsba is kisugározhat.

FONTOS! A szívkoszorúér-betegség is a szívroham egyik kockázati tényezője. Mindenkinek azonnal orvoshoz kell fordulnia, ha erre gyanakszik!

Az anginás fájdalom hasonlít a szívrohammal együtt járó fájdalomra, és az angina egyben a szívroham egyik kockázati tényezője is. Az angina általában a szívkoszorúér-betegség tünete, ez akkor alakul ki, amikor ezek az artériák elzáródnak.

Szívroham (szívinfarktus)

A mellkasban hirtelen jelentkező, intenzív fájdalom a szívroham vagy szívinfarktus jele is lehet. Az okozza, hogy hibás elektromos impulzus vagy érelzáródás miatt nem jut el a vér a szívhez.

A szívroham figyelmeztető jelei:

a mellkas közepén jelentkező fájdalom,

csavaró, préselő fájdalom a mellkasban,

a fájdalom néhány percnél tovább tart,

a fájdalom kisugárzik a vállba, a nyakba, a karba, a hátba vagy az állkapocsba,

hányinger, szédülés, légszomj.

A tünetek nemenként eltérhetnek. A nők a férfiakhoz képest gyakrabban éreznek inkább hányingert, szédülést, légszomjat, hát- vagy állkapocsfájdalmat, és a nők általában nem tapasztalják a mellkas közepén jelentkező klasszikus fájdalmat. Akiknek olyan szív- és érrendszeri kockázati tényezőik vannak, mint a szívkoszorúér-betegség, korábban lezajlott szívroham,elhízásvagy cukorbetegség, azoknak nagyobb az esélye hogy szívrohamot kapjanak.

A szívinfarktus (szívroham) orvosi vészhelyzet. Ha bárki arra gyanakszik, hogy ez a betegség jelentkezett nála, vagy új, eddig még nem tapasztalt fájdalom jelentkezett a mellkasában, késlekedés nélkül, azonnal mentőt kell hívnia.

Kérdezzük az orvost

Nagyon sok esetben, sőt kimondható, hogy a legtöbb mellkasi fájdalmat nem szívroham okozza. Azonban a gyors orvosi segítség akár életet is menthet. Banális okok esetén is érdemes orvosi segítséget kérni, hogy megelőzzük a felesleges idegeskedést. Kizárólag az orvos képes feltárni a mellkasi fájdalom okait, és ő tud pontos diagnózist felállítani - bármilyen bizonytalan esetben inkább hívjunk orvost!