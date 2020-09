A kövér gyerekből szívbeteg felnőtt lesz

A normál testalkatú csoporthoz képest az elhízott gyerekeknek vastagabb volt a szív bal kamrájának a fala, 29 százalékkal tágabb volt a kamra ürege, valamint 40 százlékkal nagyobb bal kamrai izomtömeget mértek. A bal pitvar tömege, a jobb pitvar és jobb kamra átmérője is nagyobb volt az elhízott gyermekek körében.

"A tanulmány bebizonyította, hogy a bal kamra tágulása és a bal kamra izomzatának túltengése, valamint a bal pitvar megnövekedése a negatív kardiológiai események és a rossz kilátások előjele, továbbá a megnövekedett bal pitvar mérete jelzi az elégtelen bal kamrai diasztolés működést" - írták a Lipcsében végzett tanulmány szerzői.

A gyermekkorielhízásfelnőttkori szívbetegséghez vezethet. Fotó: Getty Images

Egyértelműen kiderült, hogy a szív geometriájának és funkcionalitásának változását erőteljesen befolyásolja a kora gyermekkori elhízás.

Egy amerikai vizsgálat szerint elhízott gyermekek és serdülők 40 százalékánál lehet magas a szívbetegség kockázata a szívizom megvastagodása miatt, ez pedig akadályozza a vér pumpálását. A kutatásba bevont gyermekek közül senkinek nem voltak még tünetei, a kardiológusok szerint azonban a gyermekkori szívproblémák felnőttkori szövődményekhez, valamint szív- és érrendszeri megbetegedések okozta korai halálozáshoz vezethetnek.

A vizsgálatba 61 elhízott és 41 nem elhízott gyermeket vontak be, akik 9-16 évesek voltak (az átlagéletkor 14 év). A vizsgálati alanyok életkori, nemi és testmagasság szerinti csoportokba voltak besorolva, ám az elhízott gyerekeknek szignifikánsan nagyobb volt a testtömegük (BMI 31 kg/m2), nagyobb volt a csípő körfogatuk, magasabb volt a vérnyomásuk és rosszabb volt a vérzsír- és szénhidrát-anyagcseréjük.

A Journal of the American College of Cardiology című folyóiratban publikált tanulmányban a Dr. Norman Mangner (Lipcsei Egyetem, Németország) által vezetett kutatók azt írják, hogy az elhízás és a kardiovaszkuláris kockázat közötti összefüggést azért nehéz megbecsülni, mert az elhízás glükóz intoleranciával, cukorbetegséggel, magas vérnyomással és megemelkedett koleszterinszinttel párosul.

"Éppen ezért a gyermekek ideális vizsgálati alanyok lehetnek az elhízással párosuló szívizomelváltozások jelzésére, mert ők még mentesek lehetnek a különböző kardiológiai vizsgálatok által leírt kardiovaszkuláris kockázatoktól" - írják a tanulmány szerzői.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az elhízás a leggyakoribb nem fertőző krónikus betegség. Az elhízás számos kórfolyamat kiváltója, a szív- és érbetegségek önálló kockázati tényezője. A túlsúlyos embereknél a szívbetegség kétszer, az elhízottaknál már háromszor gyakoribb, mint a normál testsúlyúaknál. Közismert, hogy a szív- és érrendszeri betegségek a halálozás leggyakoribb okai.

Vérnyomástól független

Dr. Mangner szerint a mechanizmusoknak megfelelően a vérnyomásértékek eltérése felelős a szívgeometria megváltozásáért - még akkor is, ha az elhízottak körében ezek a vérnyomásértékek a normális határok között maradnak. Korábbi tanulmányok azt valószínűsítették, hogy azinzulinrezisztenciaa szívroham előjelzője lehet. A jelenlegi tanulmányban az elhízott gyerekeknél már inzulinrezisztenciát állapítottak meg.

Egyes laboreltérések már 7 éves korban kimutathatóak voltak a normál testsúlyú gyermekekhez képest. Ez a tény arra figyelmeztet minket, hogy a jövőben az elhízást nem csak akkor kell komolyan venni, ha már a metabolikus szindrómát kísérő betegségekkel is társulnak a tünetek, hanem az első megemelkedett kockázatok megjelenésekor be kell avatkozni.

Tehát vigyázzunk gyermekeink vonalaira, előzzük meg a gyermekkori elhízást, mert már gyermekkorban negatív irányú változások indulnak el a kövér gyermekek szívén, melyek a felnőttkori betegségek veszélyét rejtik magukban.