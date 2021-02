Szívinfarktus után ilyen teát kell inni

Azoknak a japán stroke-túlélőknek, akik naponta legalább hét csésze zöld teát ittak meg, 62 százalékkal volt alacsonyabb a bármely ok miatti halálozási kockázatuk a teát nem ivókhoz képest - áll az Amerikai Szív Társaság Stroke című folyóiratában publikált tanulmányban. A naponta egy csésze kávét megivó szívinfarktust túlélők halálozási kockázata 22 százalékkal alacsonyabb azokhoz képest, akik nem ittak rendszeresen kávét. A kutatók két évtizeden keresztül követték a pácienseket.

A keringési betegségek miatti halálozás kockázatát csökkenti a zöld tea fogyasztása. Kép: Getty Images

A korábbi japán zöldtea-kutatások szerint az általános népesség szívbetegség miatti halálozási kockázatát csökkenti a Japánban általános italként fogyasztott napi három-öt csésze zöld tea. A világ más részein végzett kutatások hasonlóképpen kimutatták, hogy a mérsékelt, napi rendszerességű kávéfogyasztás csökkenti a szívbetegség és az egyéb okok miatti halálozási kockázatot.

A jelenlegi vizsgálatban a kutatók Japán 45 közösségében 46 ezer lakos zöldtea- és kávéfogyasztását hasonlították össze. A kutatásban részt vevő személyek 40-79 évesek voltak, akadtak köztük olyanok, akik túlélték a stroke-ot vagy a szívinfarktust, és voltak olyanok is, akiknek nem volt ilyen betegségük. h i r d e t é s

A kutatásban kimutatták, hogy akiknek nem volt még stroke-juk vagy szívinfarktusuk, azoknak nem befolyásolja a halálozási arányát a zöld tea fogyasztása, ám ha ez a csoport hetente legalább egy csésze kávét elfogyaszt, akkor az 14 százalékkal csökkenti a halálozási kockázatukat. A kutatásban azt nem derítették ki, hogy a zöld tea vagy a kávé miért véd a szív- és érrendszeri okból bekövetkező halálozás ellen. Arra azonban rájöttek, hogy a zöldtea- és kávéivók étrendjében és kórelőzményében vannak sajátságok. Azok, akik több zöld teát isznak, nagyobb valószínűséggel fogyasztanak halat, gyümölcsöt vagy szójababot, és ez független attól, hogy volt-e stroke-juk vagy szívinfarktusuk vagy sem. Alacsonyabb volt a cukorbetegség és amagas vérnyomáselőfordulásának aránya azoknál a kávéivóknál, akiknél a kórelőzményben nem szerepelt stroke vagy szívinfarktus, ám a lelki eredetű stressz gyakrabban fordult elő náluk, valamint ritkábban ettek halat.

"Jelentős igény van arra, hogy tudományosan bizonyítsuk, milyen életmóddal lehet javítani a szívinfarktust és a stroke-ot túlélők életkilátásait, és figyelembe kell venni azt is, hogy a társadalom gyorsan öregszik" - mondta el a folyóirat kérdésére a tanulmány szerzője, dr. Hiroyasu Iso, az Osakai Egyetem orvos professzora. Arra is felhívta a figyelmet, hogy össze kell hasonlítani azt is, hogy miként fogyasztják a teát Japánban és a világ többi részén. "Fontos különbség, hogy a japán kultúrában a zöld teát tisztán, cukor nélkül fogyasztják" - tette hozzá dr. Iso. "Úgy lehet ezeket az italokat a legegészségesebb módon elkészíteni, ha nem adunk hozzájuk cukrot."