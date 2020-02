Korábban meghalhat, aki kifullad a futópadon

Egy újabb érv amellett, hogy miért kell már fiatalon is sportolni: kiderült ugyanis egy kutatásból, hogy aki élete kezdetén sportos és fitt, annak idősebb korában egészségesebb a szív- és érrendszere.

A CARDIA vizsgálatban Amerika-szerte 5115 férfi és nő vesz részt, és már 1985 óta zajlik. A hosszú idő alatt összegyűlt eredmények alapján a kutatók levonták azt a következtetést, hogy akik 18 és 30 éves koruk között jó eredményt értek el a fizikai teszteken, azok 45-55 éves korukban alacsonyabb bal kamrai tömeggel rendelkeznek, és a globális-hosszanti szívösszehúzódásaik eredményei is kedvezőbbek - egészségesebb a szívük. A kísérleteket és a méréseket futópados edzés során vizsgálták, és azt találták, hogy minden perc, amellyel hosszabb ideig bírták a fiatalok a futópadon, 15 százalékkal csökkenti a korai halálozás kockázatát, és 12 százalékkal lesz alacsonyabb a szív- és érrendszeri halálozás rizikója.

Minél jobb az állóképességünk fiatalon, annál egészségesebb marad a keringési rendszerünk idősebb korunkban. Fotó: Gettyimages

Az összefüggés fordítva is igaz, a kutatás zárásaként elvégzett fittségi vizsgálat kimutatta: minden egyes perc, amellyel kevesebbet bírtak ki a futópadon, 21 százalékkal növeli a korai halálozás kockázatát és 20 százalékkal a szív- és érrendszeri halálozásét. Tehát minél jobb az állóképességünk fiatalon és ezt minél tovább sikerül megőriznünk, annál egészségesebb marad a keringési rendszerünk idősebb korunkban.

Az viszont meglepte a kutatókat, hogy a fiatalkori jó fizikai teljesítőképesség nincs kapcsolatban a szívkoszorúér elmeszesedésével. Mindez persze lehet pusztán módszertani probléma is, hiszen a vizsgált körben amúgy is ritkán fordultak elő szív- és érrendszeri betegségek és a kutatásba még több személyt még hosszabb ideig kellett volna vizsgálni ahhoz, hogy erre a betegségtípusra is érvényes következtetéseket lehessen levonni.