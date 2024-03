"Talán már halott vagy, csak nem vetted észre” – lehet semmire se gondolni?

Vajon lehet-e semmire sem gondolni, teljesen kikapcsolni az agyat? – teszi fel a kérdést olvasóinak a The Guardian. A portálnak írt válaszok alapján sokakat foglalkoztat a kérdés.

Azt mondják, a férfiak jobban képesek kiüríteni az agyukat. Fotó: Getty Images

Már az ókori filozófusokat is érdekelte

„Filozófus vagyok, és az évek során sokszor szembesültem ezzel a kérdéssel a diákok részéről. A legfontosabb dolog, amit meg kell jegyezni, hogy a semmiről gondolkodni egyszerűen azt jelenti: egyáltalán nincsenek gondolatok, és ez természetesen lehetséges, például álomtalan álomban” – írja az egyik olvasójuk.

Egy másik olvasó szerint „a semmiről nem lehet gondolkodni, mivel a gondolkodás fogalmak létrehozásával jár, még akkor is, ha ez egy fogalom arról, hogy milyen lehet a semmi. Kiürítheted azonban az elmédet a gondolatoktól, és leülhetsz úgy, hogy semmi sem történik az elmédben.”

„Az ilyen jellegű gondolatok már az ókori filozófusokat is foglalkoztatták, például Szókratészt és Parmenidészt, aki úgy gondolta, hogy ilyen elmélkedésekkel be tudja bizonyítani: az idő nem létezik. Ebben tévedett, de örömmel látom, hogy az ilyen gondolatok ma is foglalkoztatják az embereket. Bár haszontalanok, mégis elég szórakoztatóak” – osztotta meg Dr. Benjamin L. Curtis.

„Nem lehet semmire sem gondolni. Ha véletlenül azon kapnád magad, hogy nem gondolsz semmire, akkor komolyan vesd fel a lehetőséget, hogy talán már halott vagy, csak még nem vetted észre” – javasolja a ThereisnoOwl nevű felhasználó. EddieChorepost pedig elmondása szerint próbált gondolkodni a válaszon, „de semmi nem jutott eszébe.”

Egy másik olvasójuk arról számolt be, hogy már több mint harminc éve meditál. A meditáció egyik alapvető lépése szerinte, hogy egyszerűen hagyjuk: a gondolatok jöjjenek és menjenek anélkül, hogy elvesznénk bennük. "Kezeljük őket úgy, mint az égen sodródó felhőket. Idővel a gondolatok és a tudatosság egyéb tárgyai (például az érzetek) csökkenhetnek, és néha teljesen eltűnhetnek. Az elme és a test eltűnése általában a tiszta tudatosság állapotába kerül" – magyarázta. Thorloki szerint gondolatok nélküli tiszta tudatosságban ülni gyakorlással határozottan lehetséges. „A zen szerint ez a megvilágosodás kapuja, bár magam nem tudom, hogy ez így van-e” – fogalmazott.