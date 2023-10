Akik ilyen lakásban élnek, hamarabb megöregednek

A lakásbérlésnek a szervezetünkre gyakorolt negatív hatása kétszer akkora, mint a munkanélküliségé, jó hír viszont, hogy ez a folyamat visszafordítható – írja az IFL Science egy brit tanulmányra hivatkozva.

A nem megfelelő lakhatási körülmények okozta stressznek élettani hatása is van. Fotó: Getty Images

Amikor otthon lenni is kihívás

A tanulmányban a lakhatásra vonatkozóan olyan részletekre is kitértek, mint például a penész és a hideg, valamint olyan pszichoszociális kérdéseket is vizsgáltak, mint a magas árak, vagy a túlzsúfoltság. Ezeket az információkat aztán összekapcsolták a felmérés válaszadóitól rendelkezésre álló egészségügyi adatokkal, akiktől vérmintát is vettek a biológiai öregedés mérésére. A résztvevők nagyjából tíz évnyi lakhatási körülményeit vették figyelembe, majd elemezték az adatokat.

Az eredményekből kiderült, hogy azok, akik bérelt lakásban laknak, gyorsabban öregedtek, és a bérlés szervezetre gyakorolt negatív hatása kétszer olyan káros volt, mint a munkanélküliségé. Úgy tűnt, hogy a gyorsabb biológiai öregedés különösen gyakori azoknál, akik elmulasztották a lakbérfizetést, vagy olyan helyen éltek, ahol környezetszennyezésnek, illetve környezeti problémáknak voltak kitéve.

Eredményeink arra utalnak, hogy a kihívást jelentő lakhatási körülmények a gyorsabb biológiai öregedés révén negatívan befolyásolják az egészséget – állapították meg a szerzők tanulmányukban. Állításuk szerint azonban ez a biológiai öregedés visszafordítható, ami rávilágít arra, hogy a lakáspolitikai változtatások jelentős potenciált rejtenek az egészség javításában.