Ezért fáraszt ki, ha sokáig egyedül vagy

Egy osztrák kutatás szerint 8 óra egyedüllét ugyanannyira kifáraszt fizikailag, mintha ugyanannyi időn keresztül nem ennénk semmit - írja a MedicalXpress. A Bécsi Egyetem tudósai Giorgia Silani vezetésével azt vizsgálták, hogy a szociális elszigeteltségnek milyen hatása van az egyénre. Ehhez 30 női önkéntest kértek fel arra, hogy három különböző napon menjenek be a kutatólaborba. Itt vagy étel, vagy társaság nélkül, vagy mindkettővel töltöttek el 8 órát. A vizsgált napokon többször is megmérték a pulzusszámukat és a kortizolszintjüket, illetve megkérdezték őket arról is, milyen a kedvük, mennyire stresszesek vagy fáradtak.

Az egyedüllét éppúgy megviseli az embert, mint az éhség. Fotó: Getty Images

Ezeket az eredményeket aztán összevetették egy 2020 tavaszán Ausztriában és Olaszországban a lezárások idején készített kutatással. Ekkor 87 embert vizsgáltak, akik 8 vagy több órát töltöttek egyedül, és hét napon keresztül, naponta többször is felmérték, milyen hatással van az elszigeteltség a viselkedésükre, és hogy mekkora stresszel jár.

"A laboratóriumi vizsgálat során feltűnő hasonlóságokat találtunk a társadalmi elszigeteltség és az élelmiszer-megvonás állapota között. Mindkét eset csökkent energiaszintet és fokozott fáradtságot idézett elő, ami meglepő, mivel az élelmiszerhiány szó szerint energiaveszteséggel jár, míg a társadalmi elszigeteltség nem" - nyilatkozták a tanulmány vezető szerzői, Ana Stijovic és Paul Forbes.

Úgy gondolják, hogy a csökkent energiaszint a szervezet homeosztatikus válaszának a része a társas kapcsolatok hiányára. Ez azt is jelentheti, hogy a hosszan tartó elszigeteltségnek még súlyosabb következményei is lehetnek. Azt is megállapították, hogy a körülményektől és az ember személyiségjegyeitől is függ, hogy mennyire fárasztja ki a magány. Ezért további vizsgálatokra is szükség van ezen a területen, hogy kiderüljön, kiket veszélyeztet leginkább az elszigeteltség.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!