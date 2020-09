Az aggodalom ilyen hatással van a testünkre

Az aggodalom mindenki életének a természetes velejárója. Ugyanakkor a túlzásba vitt aggodalom szorongássá alakulhat, ami nem csak mentálisan, hanem fizikailag is káros hatású.

Vannak, akiknél a szorongás, aggodalom komoly emésztőrendszeri tüneteket vált ki, például hasmenést, hányingert, akár hányást is. Sőt, emellett állandó gyomorpanaszokat is okozhat.

Az állandó aggodalom meggyengítheti a szervezet védekezőképességét is. Ilyenkor kevésbé leszünk ellenállóak a vírusokkal szemben, könnyebben megfázunk, vagy épp gyakrabban jön ki a herpeszünk is.

Ha valami miatt izgulunk, aggódunk, az ilyenkor termelődő stresszhormonok megemelik a vércukorszintet is. Ez cukorbetegek , túlsúlyosak számára hosszú távon ártalmas lehet, és vesebetegség kialakulását is okozhatja.

A hosszú távú szorongás, aggodalom hajlamosabbá tesz a magas vérnyomásra, ez pedig rossz a szívnek, és megnöveli a szívroham és a sztrók kialakulásának esélyét is. A feszültség miatt a szív gyorsabban és erősebben ver, amitől hosszú távon begyulladhatnak az erek, illetve megvastagodhatnak, megkeményedhetnek az artériák falai.

Aggodalom hatására a nyakban és a vállakban megfeszülnek az izmok, ami fejfájást, migrént válthat ki. Ha ilyesmit tapasztalunk, a relaxálás, jóga, meditáció és a masszázs is segíthet.

Tisztelt Doktornő! 25 éves nő vagyok, fél éve államvizsgáztam, 4 hónapja dolgozom adminisztrációs munkakörben, szeretem ezt csinálni. 3/4 éve költöztem össze párommal, akivel 7,5 éve vagyunk együtt. Édesapám 13 éves koromban 1,5 évig tartó daganatos betegségben, 43 évesen elhunyt, ami az idő előrehaladtával egyre inkább fáj, és egyre inkább dühít, hogy miért kellett így történnie, miért épp egy ilyen értékes embernek kellett annyi szenvedést átélnie, és itt hagynia szerető családját. Biztos, ez az eset formált olyan felnőtté, amilyen lettem. Gyakran érzem úgy, bármikor bármelyik szerettemet baj érheti, s ettől nagyon tartok. Nem rettegek, nem érzem betegesnek, de tény, hogy pl. ha nem veszi fel a telefont anyukám (55 éves, dolgozik, egészséges szerencsére), vagy nagymamám (77 éves, egyedül élnek mindketten), rögtön aggódni kezdek, ugye nincs baj... Pár perc - fél óra elteltével ha elérem őket, minden rendbe jön, megnyugszom. De ennél több idő után már szólok olyannak, aki tudom, hogy a közelükben van, hogy látják-e, nézzenek rá, jól van-e. Nem tudom, ez összefügghet-e a témával, de van egy kiskutyánk párommal. Nagyon okos, jól neveljük szerintem. Annyira féltem, hogy amikor rohant felénk játékosan, de ugatva egy felnőtt kutya az úton, sétáltatás közben, én gyorsan felvettem a kutyust, és addig nem tettem le, amíg ott volt a másik. Hiába mondta a gazdája, hogy nem bánt, csak játszani akar, nem mertem letenni, nem bírnám elviselni, ha érte is aggódnom kellene, ha baja lenne, mert őt is nagyon megszerettem. Túlzott ragaszkodás, beteges féltés, vagy ez egy teljesen normális aggódó szeretet? Kellene pszichológushoz fordulnom? Várom válaszát! Előre is köszönöm! R.

Tisztelt Kérdező! Ez a fokozott aggodalom valószínűleg összefügghet édesapja korai elvesztésével. Elmondásából úgy tűnik, hogy veszteség feldolgozása még nem történt meg teljesen. Ebben lehet kollégám segítségét kérni. Félelmeivel kapcsolatb...